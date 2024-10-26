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РФ активизировалась в районе Нью-Йорка: какую тактику применяет враг

Россияне начали использовать дроны с донаведением

сегодня, 19:11
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Марьян Ощановский

Российские захватчики 26 октября активизировались в районе населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ активизировалась в районе Нью-Йорка: какую тактику применяет враг

РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Торецком направлении, согласно перехватам, россияне используют против украинской бронетехники FPV-дроны с донаведением. Вообще россияне сегодня с самого утра одурели — активизировались в районе Нью-Йорка", — рассказал офицер ВСУ.

Военный с позывным "Алекс" также сообщил, что противник сегодня снова высадил пехоту в Шахтерском районе и активно пытается взять Богоявленку.

"Бои идут в одном километре от Новоукраинки. Сейчас это самый активный участок в направлении", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для Сил обороны Украины существенно ухудшается ситуация на всех участках фронта, заявила народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, ВСУ потеряли контроль над половиной территории в Курской области, а также россияне продвигаются в Донецкой и Луганской областях. "Селидово уже преимущественно завоевано россиянами. В Купянск россияне зашли. Половину Курщины уже вернули", — рассказала она. Она считает, что ВСУ следует готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4068
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