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РФ активизировалась в районе Купянска: что известно

На Купянском направлении россияне задвигались

22 мая 2025, 22:26
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Марьян Ощановский

Армия РФ возобновила штурмовые действия на мотоциклах на Купянском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ активизировалась в районе Купянска: что известно

РФ активизировалась на Купянском направлении. Фото из открытых источников

"После относительно недавних успехов подразделений Сил обороны Украины в районе Кондрашовки на севере Купянска противник взял паузу. И вот вчера снова активизировался. С самого утра россияне приступили к штурмам в составе 7 мотоциклов. К вечеру противник залетел еще одной группой в составе 4 мотоцикла. Транспорт был брошен или уничтожен, а некоторые оккупанты все-таки залетели в Кондрашовку и начали прятаться по подвалам", — сообщил офицер ВСУ.

По его словам, несколько россиян до сих пор остаются в селе Кондрашовка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/5580
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