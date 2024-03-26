РФ активизировала пропаганду об украинском биологическом оружии: что задумал Кремль

Российские пропагандисты вновь принялись активно раскурочивать нарратив о биологическом оружии, которое якобы разрабатывает Украина на западные деньги. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института по изучению войны (ISW).

Фейки пропаганды об украинском биологическом оружии. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, Кремль продолжает опираться на давно опровергнутые нарративы в рамках своих более широких информационных операций, направленных на дискредитацию и подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Так, посол РФ в Гааге Владимир Тарабин в интервью, опубликованном 25 марта, повторил утверждение Кремля о том, что Украина разрабатывает биологическое оружие у себя в биолабораториях, которые финансируют США и НАТО. В добавок к этому российский дипломат заявил, что ВСУ "систематически" применяют "широкий спектр токсичных химикатов" против российских военный. Однако на каких именно участках фронта это происходит он не сказал.

Аналитики отметили, серьезное упоминание Тарабина об уже дискредитированной истории о биолабораториях ставит под сомнение другие его обвинения.

В связи с этим аналитики Института напомнили, что как раз российские оккупанты использовали белый фосфор против городских территорий в Украине, несколько раз подвергая риску их население. При этом, как утверждают аналитики, доказано, что оккупанты применяют хлорбензилиденмалононитрил или хлорпикрин, оба из которых запрещены Конвенцией о химическом оружии, ратифицированной Россией в 1997 году.

"Кремлевские чиновники, в том числе Путин, обвиняли Запад в продолжении финансирования биолабораторий в Украине еще до полномасштабного вторжения на Украину", — отметили эксперты.

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