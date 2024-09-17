Результаты разозлили Кремль: от коллаборантов требуют усилить паспортизацию

Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированных территорий Украины.

В оккупации принудительно раздают российские паспорта. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Кремль надеется до конца года довести паспортизацию до 60% всего населения временно оккупированных территорий. Поэтому всем отделам так называемой полиции дали указание увеличить количество рейдов по селам и на улицах городов, чтобы уточнить списки тех, кто не имеет паспорт РФ.

В то же время, отмечает Центр сопротивления, руководство силовиков посетовало на дефицит кадров для формирования рейдовых групп и попросило прислать большую партию гастролеров из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.