В открытое пространство просочились лишь некоторые подробности об убийстве одного из ключевых сотрудников элитного подразделения СБУ. Два украинских чиновника опознали погибшего как полковника Ивана Воронича, который десятилетиями служил в Центре спецопераций "Альфа" СБУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Убийство в Киеве полковника СБУ. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что в заявлении СБУ говорится, что расследование убийства продолжается, но никакой другой информации не предоставлено, а действующие украинские официальные лица не стали строить предположения о возможной причастности РФ.

В NYT отметили, что сторонники Кремля приветствовали убийство.

"Хочется верить, что это началось. Враг должен бояться на своей территории. Для него не может быть безопасного места", — написал в Telegram Александр Коц, военный корреспондент главного прокремлевского таблоида.

Издание рассуждает, что, если за убийством стоит РФ, это будет редким тайным успехом с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

NYT отмечает, что полковник Воронич начал работать в СБУ в середине 1990-х годов и некоторое время командовал подразделением специального назначения, сообщил его бывший коллега условиях анонимности.

Это подразделение, известное как Пятое управление, получало техническую поддержку от ЦРУ и ликвидировало высокопоставленного командира пророссийских боевиков Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".

По словам коллег, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полковник Воронич входил в состав элитного подразделения, отвечавшего за работу в "серой зоне" между линиями противника. Его подразделение сыграло ключевую роль во внезапном нападении Украины на Курскую область прошлым летом.

А совсем недавно СБУ совершила дерзкую атаку в глубине России, используя беспилотники, спрятанные в грузовиках, для атаки на российские аэродромы. В результате спецоперации, которая получила название "Паутина" были повреждены или уничтожены несколько стратегических бомбардировщиков, которыми россияне бомбили украинские города.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве 10 июля около 9:00 утра произошло убийство мужчины. Как сообщает украинский политик Игорь Мосийчук, убитым оказался полковник СБУ Воронич Иван Иванович.



