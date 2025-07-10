Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно

В Киеве 10 июля около 9:00 утра произошло убийство мужчины. Как сообщает украинский политик Игорь Мосийчук, убитым оказался полковник СБУ Воронич Иван Иванович. Экс-разведчик Роман Червинский подтверждает эту информацию.

В Киеве могли убить полковника СБУ

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал предварительную информацию о личности погибшего и обстоятельства убийства, уточнив, что Воронич занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центрального специального управления СБУ с ноября 2024 года.

"В городе Киеве неустановленный, в настоящее время, мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу… у которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел 5 прицельных выстрелов, после чего с места совершения преступления скрылся", — пишет Мосийчук.

По его словам, полковник СБУ Иван Воронич скончался на месте после многочисленных огнестрельных ранений.

О гибели Воронича также сообщил экс-разведчик Роман Червинский. В своем сообщении в Facebook он назвал полковника "достойным офицером", который с 2014 года участвовал в борьбе против российской агрессии и был одним из инициаторов нового направления работы спецслужбы, который "создает много проблем для орков".

"Сегодня произошла потеря лично для меня и многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович", — отметил Червинский.

Официальные структуры СБУ не комментируют убийство. В полиции подтвердили, что стрельба произошла в Голосеевском районе Киева, а правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Что известно об Иване Ворониче

Иван Иванович Вороныч родился 19 июля 1974 года. Служил в СБУ более 20 лет, активно участвовал в контрразведывательных операциях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о попытке убийства активиста Сергея Стерненко.