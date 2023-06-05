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Резников заявил, что Украина откажется от истребителей F-16 в контрнаступлении

Министр обороны Украины указал, что боевые самолеты F-16 не будут участвовать в летнем контрнаступлении

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Резников заявил, что Украина откажется от истребителей F-16 в контрнаступлении

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не успеет освоить истребители F-16, поэтому отказывается от их использования в летнем контрнаступлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NHK.


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Алексей Резников во время пребывания в Сингапуре принял участие в форуме безопасности, где присутствовали его коллеги по оборонным ведомствам Азии и Запада. Во время этого украинский министр дал интервью NHK и рассказал о ситуации с самолетами F-16.

Резников отметил, что Украина давно ожидает боевых самолетов Запада, однако по его словам "не изменят правил игры этим летом". Пока некоторые партнеры Украины занимаются обучением украинских пилотов, однако не объявляли о поставках F-16.

Министр обороны указал, что подготовка пилотов требует времени, кроме того, Украина пытается договориться об обслуживающем персонале, который мог бы ремонтировать западные истребители. Таким образом, Резником указывает, что Украина будет готова к полной эксплуатации самолетов F-16 осенью или зимой.

Во время интервью Алексей Резников добавил, что, несмотря на отсутствие американских истребителей F-16, Украина для успешного контрнаступления воспользуется всем вооружением, которое получила от партнеров за это время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперта безопасности объяснила, почему боевые самолеты F-16 помогут Украине получить преимущество в небе над российскими истребителями Су-25 и МиГ-29.

Также "Комментарии" писали, что после тренировок украинских пилотов, Пентагон изменил свою оценку по времени, которое требуется на тренировку для американских истребителей F-16,



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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/news/20230605_01/
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