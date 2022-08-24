Резников впервые рассказал о послании министра обороны Беларуси от Шойгу 26 февраля

В первые дни вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин звонил министру обороны Украины Алексею Резникову. В ходе телефонного разговора он озвучил предложение капитулировать. Также 24 февраля в Офис президента Украины звонили из Кремля и предлагали сдаться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Washington Post".

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Министр обороны Украины вспоминает, что тот телефонный звонок для Хренина был волнующим, потому как он "дрожащим голосом" предлагал Украине сдаться. Также министр обороны Беларуси передал лаконичное послание Сергея Шойгу: "Если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится".

В свою очередь Алексей Резников ответил, что, если и говорить о капитуляции, то только с российской стороны.

В статье также говорится, что во время предыдущего разговора Хренина с Резниковым накануне вторжения 22 февраля белорусский чиновник "давал слово офицера", уверяя, что наступления РФ с территории Беларуси Украине ждать не стоит, потому что этого не произойдет.

Также 24 февраля поступил звонок главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Со стороны Кремля звонил бывший куратор "Кремля" на Донбассе Дмитрий Козак и требовал сдаться. Тогда разговор Ермака и Козака состоялся на повышенных тонах. Закончился разговор тем, что Ермак обругал Козака и повесил трубку.

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