Резников сообщил, сколько в Украине участников боевых действий

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Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в настоящее время украинское правительство работает над решением проблем, с которыми сталкиваются участники боевых действий, и назвал количество украинцев, имеющих такой статус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".
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Во время Международного ветеранского форума, который проходил 22 сентября, Алексей Резников рассказал, сколько в Украине участников боевых действий.
Резников указывает, что правительство пытается решать текущие проблемы, с которыми сталкиваются участники боевых действий. В частности, это касается получения самого статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий и получения необходимых компенсаций за полученные ранения.
Министр уже назвал первые шаги в этом процессе и указал, что сейчас происходит процесс оцифровки, который уменьшит бумажную волокиту и очереди.
По словам Резникова, в скором времени у каждого украинца среди близких друзей или родственники будут ветераны войны.
Также "Комментарии" писали о генерале Британии, который рассказал, как может закончиться война в Украине. Британский военный называет три сценария действий и надеется на последний.
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