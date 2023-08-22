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Резников сообщил, сколько в Украине участников боевых действий

Министр обороны Алексей Резников отметил количество участников боевых действий в Украине.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Резников сообщил, сколько в Украине участников боевых действий

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в настоящее время украинское правительство работает над решением проблем, с которыми сталкиваются участники боевых действий, и назвал количество украинцев, имеющих такой статус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".


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Во время Международного ветеранского форума, который проходил 22 сентября, Алексей Резников рассказал, сколько в Украине участников боевых действий.

"За 9,5 лет этой войны у нас уже около миллиона участников боевых действий", – сообщил министр обороны Украины.

Резников указывает, что правительство пытается решать текущие проблемы, с которыми сталкиваются участники боевых действий. В частности, это касается получения самого статуса УБД, прохождения военно-врачебных комиссий и получения необходимых компенсаций за полученные ранения.

Министр уже назвал первые шаги в этом процессе и указал, что сейчас происходит процесс оцифровки, который уменьшит бумажную волокиту и очереди.

По словам Резникова, в скором времени у каждого украинца среди близких друзей или родственники будут ветераны войны.

"Главная задача в том, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и понимал две вещи: этот воин прошел то, что буду завтра проходить я; второе — он/она выиграли для меня время", — говорит Алексей Резников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Резников рассказал, когда в Украину прибудут первые истребители F-16.

Также "Комментарии" писали о генерале Британии, который рассказал, как может закончиться война в Украине. Британский военный называет три сценария действий и надеется на последний.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/930263.html
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