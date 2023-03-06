Резников сказал, куда пойдут сэкономленные 100 млрд на зарплатах для военных

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что урезание зарплат военным помогло сэкономить 100 млрд. гривен. Украинский министр рассказал, куда уйдут эти деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Резникова LIGA.net.

Руководитель Минобороны Алексей Резников. Фото из открытых источников

В интервью Алексей Резников сообщил, что запрос осуществить новый порядок начисления зарплат просили украинские военные.

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"Мы получали сигналы от солдат о том, что реально рискующие ребята получают 100 тыс. грн. А силы обеспечения, которые не рискуют так своей жизнью тоже получают 100 тыс.", — рассказывает министр обороны Украины.

Резников также указал, что украинской армии удалось таким образом получить 100 млрд. гривен. По словам главы Министерства обороны, Украине нужно воевать и платить деньги раненым и семьям погибших.

"Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности", — заявил Алексей Резников.

Министр указал, что в настоящее время Вооруженные силы Украины стали самым крупным работодателем в стране. Кроме экономии, Резников заявил, что ВСУ увеличили зарплаты для военных на 30%. Например, солдат стрелок получал 13 тыс. грн, а теперь имеет 20 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект, который должен возобновить дополнительные выплаты в 30 тыс. грн военнослужащим независимо от их местонахождение.

Также "Комментарии" писали, что Россия боится покупать ракеты у Ирана, ведь в таком случае Украина может получить мощное оружие от США.