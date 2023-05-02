Резников рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка партнеров

Успех украинского контрнаступления будет иметь большое значение для продолжения поддержки со стороны западных партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Мои партнеры на всех встречах, в телефонных беседах и на "Рамштайне" всегда говорят одну и ту же вещь: "Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И концом мы видим вашу победу". Это важно", – отметил Алексей Резников.

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По его словам, все западные партнеры Украины, в первую очередь, политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине при наличии успешных кейсов, считает Алексей Резников.

Министр отметил, вполне естественно, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для них очень важно, чтобы переданное ими оружие и помощь приводила к результату.

"Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", — подчеркнул Резников.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



