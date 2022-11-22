Резников показал, сколько и какие ракеты остались в России (ИНФОГРАФИКА)

По данным Минобороны Украины, у врага осталось 119 ракет "Искандер". В начале вторжения их было в арсенале 900 ракет, затем было изготовлено 48 ракет. 829 ракет российские оккупанты уже потеряли.

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил информацию об оставшихся в России ракетах и их количестве. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на публикацию министра в Twitter .

А еще РФ обстреливала территорию Украины 123 противокорабельными ракетами 3M-55 Onyx, и теперь их осталось 347 штук.

Много ракет С-300 есть в арсенале врага. К настоящему времени их осталось 6980 штук.

Кроме того, в РФ еще есть 229 ракет "Калибр". С начала российской войны в Украине 391 ракета была выпущена.

А еще – в российской армии осталось 132 ракеты Х-101, 150 ракет Х-555, 120 ракет Х-22, 356 ракет Х-35 и 43 ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Алексей Резников также назвал 4 врага российского ракетного арсенала, речь идет о работе украинских сил ПВО, неумелых российских ракетных войск, санкциях и времени.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что только победа Украины позволит выполнить решение суда Нидерландов по делу об уничтожении боинга МН17. Украинский министр отметил, что в результате суд таки подтвердил выводы Объединенного следователя группы, которые выяснили, что самолет был сбит российской системой "Бук" и наказал виновных, приговорив их к пожизненным срокам заключения. А родственникам обязал выплатить компенсацию. Резников подчеркнул, что Россия не собирается признать свою вину и продолжает совершать новые преступления.



