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Резников показал осеннее наступление ВСУ (ВИДЕО)

В Украине показали осеннюю офензиву украинской армии в Харьковской и Херсонской областях

5 октября 2022, 23:09
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники продолжают свое наступление. За это время наши военные освободили огромное количество населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу министра обороны Украины Алексея Резникова, показавшего осеннее наступление ВСУ.

Резников показал осеннее наступление ВСУ (ВИДЕО)

Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Осенняя офензива украинской армии изо дня в день", — написал глава оборонного ведомства.

В своем сообщении Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ – это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи.

"Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед", – написал Алексей Резников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, сколько заключенных в России согласились уехать на войну в Украину. Россия продолжает вербовать осужденных на войну в Украине. Только со Ставропольского края согласились воевать в Украине более 650 заключенных. В сообщении говорится, что в Ставропольском крае более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима согласились поехать на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что НАТО перехватило российские истребители над Польшей и Швецией . Четыре русских истребителя перехватили в воздушном пространстве Польши, а после Швеции. Для этой миссии военно-воздушные силы Италии задействовали свои самолеты-истребители. Следует отметить, что это не первое нарушение российской авиации. В конце сентября истребители РФ уже перехватывали итальянские самолеты. 1 августа немецкие, венгерские и итальянские самолеты взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.



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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1577709011289477120?t=p2AWUQIKWLTRYSvhS-uHFQ&s=35
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