Резников показал осеннее наступление ВСУ (ВИДЕО)

Украинские защитники продолжают свое наступление. За это время наши военные освободили огромное количество населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу министра обороны Украины Алексея Резникова, показавшего осеннее наступление ВСУ.

"Осенняя офензива украинской армии изо дня в день", — написал глава оборонного ведомства.

В своем сообщении Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ – это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи.

"Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед", – написал Алексей Резников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что стало известно, сколько заключенных в России согласились уехать на войну в Украину. Россия продолжает вербовать осужденных на войну в Украине. Только со Ставропольского края согласились воевать в Украине более 650 заключенных. В сообщении говорится, что в Ставропольском крае более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима согласились поехать на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что НАТО перехватило российские истребители над Польшей и Швецией . Четыре русских истребителя перехватили в воздушном пространстве Польши, а после Швеции. Для этой миссии военно-воздушные силы Италии задействовали свои самолеты-истребители. Следует отметить, что это не первое нарушение российской авиации. В конце сентября истребители РФ уже перехватывали итальянские самолеты. 1 августа немецкие, венгерские и итальянские самолеты взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.