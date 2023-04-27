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Резников ответил как должно начаться контрнаступление

Глава Министерства обороны Алексей Резников надеется, что контрнаступление будет неожиданным для российской армии.

27 апреля 2023, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление украинских сил должно начаться неожиданно. По его словам, чем дольше в России не будут знать об украинской атаке, тем больше шансов на успех. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Резников ответил как должно начаться контрнаступление

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Глава Министерства обороны Алексей Резников надеется, что контрнаступление ВСУ будет неожиданным для российских сил.


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"В этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", – говорит Резников.

Министр указал, что секретность контрнаступления не будет возможности долго скрывать, ведь существуют разные ресурсы, освещающие войну в Украине.

"Сейчас же благодаря разным ресурсам, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть", — говорит Алексей Резников и добавляет, что украинские военные также информируют общество "залетая в очередную освободившуюся деревню сразу делают селфи, короткие стримы, и все все понимают".

Вместе с тем, Резников считает, что в украинском обществе перегрета тема контрнаступления. Однако министр обороны говорит это нормальным явлением. Украина долго ожидает начала активных действий, а после удачных операций по деоккупации населенных пунктов на юге и востоке хочется еще больше верить в победу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военного аналитика Майкла Кларка, Украина начала следующий этап войны, однако еще пошла в контрнаступление.

Также "Комментарии" писали о белорусах, которые боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayintsi-zrozumiyut-shcho-kontrnastup-rozpochavsya-1682574991.html
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Обсуждения

Ігор

27 апреля 2023, 11:28

Коли в корумпованих є час постійно роками розповідати, а ні по справжньому працювати, щоб це відбулося? Не країн, а тотальна брехня і підробка.


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