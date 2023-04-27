Резников ответил как должно начаться контрнаступление

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Slava Kot
Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление украинских сил должно начаться неожиданно. По его словам, чем дольше в России не будут знать об украинской атаке, тем больше шансов на успех. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников
Глава Министерства обороны Алексей Резников надеется, что контрнаступление ВСУ будет неожиданным для российских сил.
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Министр указал, что секретность контрнаступления не будет возможности долго скрывать, ведь существуют разные ресурсы, освещающие войну в Украине.
Вместе с тем, Резников считает, что в украинском обществе перегрета тема контрнаступления. Однако министр обороны говорит это нормальным явлением. Украина долго ожидает начала активных действий, а после удачных операций по деоккупации населенных пунктов на юге и востоке хочется еще больше верить в победу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военного аналитика Майкла Кларка, Украина начала следующий этап войны, однако еще пошла в контрнаступление.
Также "Комментарии" писали о белорусах, которые боятся быть вовлечены в активные военные действия в Украине.
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Ігор
27 апреля 2023, 11:28
Коли в корумпованих є час постійно роками розповідати, а ні по справжньому працювати, щоб це відбулося? Не країн, а тотальна брехня і підробка.