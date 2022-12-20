Резников объяснил заявление Залужного о 300 танках: сколько оружия действительно нужно Украине

300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц, о которых во время своего интервью зарубежному СМИ говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинской армии нужны для определенной операции, но, чтобы полностью отвоевать оккупированные территории, Украине необходимо гораздо больше техники. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

"Я бы уточнил мнение генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а раздельно назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому, это победа в одной конкретной операции, и так эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК", — сказал Резников.

Резников рассказал, чтобы полностью освободить оккупированные россиянами территории Украины, в том числе Луганскую, Донецкую области, Крым, нужно гораздо больше техники и вооружения. Украина уже сообщает об этих потребностях своих партнеров, ведь именно военная помощь от них поможет ВСУ выйти на границы 1991 года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников назвал причину – почему россияне не "выторгуют" переговоры с Украиной . Россияне не добьются своего, чтобы украинцы испугались из-за риска погрузиться в темноту и холод. Поэтому точно не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции Кремля. Глава Минобороны Украины отметил, что тактика россиян не изменилась. Они по-прежнему пытаются шантажем и террором заставить украинский народ принять условия агрессора и согласиться на переговоры. По словам Резникова, планы кафиров точно провалят, Украине не нужны такие переговоры, как сегодня предлагает Кремль. Этот месседж сегодня Киев доносит до всех столиц.