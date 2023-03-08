logo

BTC/USD

22087.49

ETH/USD

1557.88

LTC/USD

85.31

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников назвал самый большой приоритет Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников назвал самый большой приоритет Украины

Глава Минобороны Украины встретился со своими коллегами и указал на самые приоритетные направления военной поддержки.

сегодня, 13:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

8 марта в Стокгольме встретились министры обороны ЕС с руководителем Минобороны Украины Алексеем Резниковым для обсуждения последующих пакетов помощи. Во время разговоров Резников назвал самый большой приоритет Украины в поставках западного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.

Резников назвал самый большой приоритет Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Во время встречи министры обсудили наибольшие потребности Украины, а министр обороны Алексей Резников указал наиболее приоритетные направления сотрудничества.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Наш приоритет номер один – это системы ПВО, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы", – сказал Резников.

По согласованному плану Евросоюз планирует выделить один миллиард евро из общего Европейского фонда мира для членов ЕС, чтобы страны направили боеприпасы из своих складов в Украину в ближайшее время. Вероятно, полностью план согласуют до следующей встречи министров обороны, которая запланирована на 20 марта. В ЕС существуют опасения, что на Западе может быть мало боеприпасов на складах.

"Я не знаю, какой уровень запасов, поэтому мы здесь вместе", — сказал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream.

Также "Комментарии" писали о том, что специально для ВСУ страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет. Ведь записи боеприпасов в странах ЕС могут оканчиваться. Кроме того, правительство Германии решило наказать Бразилию за отказ отправить Украине снаряды в танки и другую военную технику.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20230308-eu-meets-to-forge-plan-for-rushing-ammo-to-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!