8 марта в Стокгольме встретились министры обороны ЕС с руководителем Минобороны Украины Алексеем Резниковым для обсуждения последующих пакетов помощи. Во время разговоров Резников назвал самый большой приоритет Украины в поставках западного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Во время встречи министры обсудили наибольшие потребности Украины, а министр обороны Алексей Резников указал наиболее приоритетные направления сотрудничества.

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"Наш приоритет номер один – это системы ПВО, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы", – сказал Резников.

По согласованному плану Евросоюз планирует выделить один миллиард евро из общего Европейского фонда мира для членов ЕС, чтобы страны направили боеприпасы из своих складов в Украину в ближайшее время. Вероятно, полностью план согласуют до следующей встречи министров обороны, которая запланирована на 20 марта. В ЕС существуют опасения, что на Западе может быть мало боеприпасов на складах.

"Я не знаю, какой уровень запасов, поэтому мы здесь вместе", — сказал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream.

Также "Комментарии" писали о том, что специально для ВСУ страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет. Ведь записи боеприпасов в странах ЕС могут оканчиваться. Кроме того, правительство Германии решило наказать Бразилию за отказ отправить Украине снаряды в танки и другую военную технику.