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Slava Kot
8 марта в Стокгольме встретились министры обороны ЕС с руководителем Минобороны Украины Алексеем Резниковым для обсуждения последующих пакетов помощи. Во время разговоров Резников назвал самый большой приоритет Украины в поставках западного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников
Во время встречи министры обсудили наибольшие потребности Украины, а министр обороны Алексей Резников указал наиболее приоритетные направления сотрудничества.
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По согласованному плану Евросоюз планирует выделить один миллиард евро из общего Европейского фонда мира для членов ЕС, чтобы страны направили боеприпасы из своих складов в Украину в ближайшее время. Вероятно, полностью план согласуют до следующей встречи министров обороны, которая запланирована на 20 марта. В ЕС существуют опасения, что на Западе может быть мало боеприпасов на складах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream.
Также "Комментарии" писали о том, что специально для ВСУ страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет. Ведь записи боеприпасов в странах ЕС могут оканчиваться. Кроме того, правительство Германии решило наказать Бразилию за отказ отправить Украине снаряды в танки и другую военную технику.
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