Резников назвал количество ракет, которое России еще может использовать для обстрела Украины

В войне против Украины Россия активно использует ракетный террор мирных городов, прицельно обстреливая гражданскую инфраструктуру. На сегодняшний день российские войска израсходовали уже две трети своего арсенала ракет. Однако, Россия имеет в запасах еще более 600 ракет разных типов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр напомнил, что Кремль неоднократно говорил о том, что одной из задач так называемой "спецоперации" в Украине есть демилитаризация, но по сути Россия проводит демилитаризацию у себя в стране. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных целей.

По той информации, которая есть у Минобороны, до начала полномасштабной войны РФ имела 900 ракет для "Искандеров" наземного базирования, 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

Сейчас же запасы России существенно снизились. В арсенале России осталось: 124 ракеты для "Искандеров"; 272 "Калибры"; 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

Читайте также на портале "Комментарии" — республика Беларусь (РБ), которая ранее договорилась с Россией о развертывании "общей региональной группировки войск", вводит режим контртеррористической операции после появления сообщений о якобы "планируемых провокациях со стороны некоторых сопредельных государств". Об этом заявил глава МИД РБ Владимир Макей. Правда, белорусский КГБ уже опроверг данную информацию. Но дыма без огня, как известно, не бывает… О чем говорят последние шаги белорусской власти? Как события могут развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!