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Резников назвал количество ракет, которое России еще может использовать для обстрела Украины

В запасах России еще более 600 ракет разных типов

сегодня, 14:07
Автор:

Кравцев Сергей
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В войне против Украины Россия активно использует ракетный террор мирных городов, прицельно обстреливая гражданскую инфраструктуру. На сегодняшний день российские войска израсходовали уже две трети своего арсенала ракет. Однако, Россия имеет в запасах еще более 600 ракет разных типов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

Резников назвал количество ракет, которое России еще может использовать для обстрела Украины

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр напомнил, что Кремль неоднократно говорил о том, что одной из задач так называемой "спецоперации" в Украине есть демилитаризация, но по сути Россия проводит демилитаризацию у себя в стране. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных целей.

По той информации, которая есть у Минобороны, до начала полномасштабной войны РФ имела 900 ракет для "Искандеров" наземного базирования, 500 ракет типа "Калибр" морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

Сейчас же запасы России существенно снизились. В арсенале России осталось: 124 ракеты для "Искандеров"; 272 "Калибры"; 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1580842881853845504
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