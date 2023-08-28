Резников назвал дату, когда Украина начнет использовать истребители F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные боевые самолеты F-16 начнут использоваться на территории Украины весной 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Резникова для немецкого издания Bild.



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Резников объясняет, что Украина получит истребители F-16 только после полной подготовки персонала по обслуживанию самолетов и пилотов.

"Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", – рассказал Резников.

Украинский министр указывает, что время для обучения всех нужных кадров, а также учесть подготовку инфраструктуры для западных самолетов.

"Это должно занять минимум шесть месяцев, а, может, и чуть больше", — сообщил Алексей Резников.

Министр обороны указывает, что Украина должна "положить конец доминированию России в небе". По его мнению, западные истребители станут частью противовоздушной обороны и дополнительной защитой украинских городов от российских атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал риски для Украины, если война перейдет на территорию России.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая выяснила, сколько в России осталось ракет. Согласно оценке Главного разведывательного управления, Россия имеет почти 600 ракет, которыми чаще всего наносит удары по территории Украины. Кроме того, генерал-майор Вадим Скибицкий указал, что Россия стала меньше обстреливать Украину ракетами Х-101 из-за значительно меньшего количества ракет, которые она планировала изготовить. Главным образом это происходит из-за санкций.