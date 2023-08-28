Резников назвал дату, когда Украина начнет использовать истребители F-16

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Slava Kot
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные боевые самолеты F-16 начнут использоваться на территории Украины весной 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Резникова для немецкого издания Bild.
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Резников объясняет, что Украина получит истребители F-16 только после полной подготовки персонала по обслуживанию самолетов и пилотов.
Украинский министр указывает, что время для обучения всех нужных кадров, а также учесть подготовку инфраструктуры для западных самолетов.
Министр обороны указывает, что Украина должна "положить конец доминированию России в небе". По его мнению, западные истребители станут частью противовоздушной обороны и дополнительной защитой украинских городов от российских атак.
Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая выяснила, сколько в России осталось ракет. Согласно оценке Главного разведывательного управления, Россия имеет почти 600 ракет, которыми чаще всего наносит удары по территории Украины. Кроме того, генерал-майор Вадим Скибицкий указал, что Россия стала меньше обстреливать Украину ракетами Х-101 из-за значительно меньшего количества ракет, которые она планировала изготовить. Главным образом это происходит из-за санкций.
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