Резников надеется, что война закончится в 2023 году, но есть условие

В 2023 году Украина может победить российских оккупантов, но для этого нужно приложить много усилий. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова министра обороны Украины Алексея Резникова во время интервью Rosemary Barton Live.

Украинский министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, заявил, что сохраняет оптимизм.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", – сказал министр обороны Резников.

По его словам, для украинской победы необходимо многое сделать, ведь украинцы хотят одержать победу как можно скорее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина входит в военный февраль . На следующей неделе мы вступаем в февраль, который некоторые называют переломными в этой войне. Чего, вероятно, ожидать Украине в ближайшем будущем на всех фронтах, включая не только собственно военный, но и экономический, внешнеполитический. Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением. По словам эксперта, если на последнем "Рамштайне", состоявшемся 20 января, а также вскоре после него, речь шла о танках ("Леопарды", "Абрамсы" и т.п.), то следующая встреча в этом формате, анонсированная на середину февраля, как известно , будет посвящена, в частности, авиационной составляющей. Соответственно, мы можем рассчитывать, что каким-то образом коснется боевой авиации. Будут ли это F-16 или другие самолеты, пока сложно сказать. Но очевидно идет к тому, что ВСУ получат истребители, штурмовики.