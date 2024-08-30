logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Режим Лукашенко может быть причастен к сбитию F-16: как это возможно
commentss НОВОСТИ Все новости

Режим Лукашенко может быть причастен к сбитию F-16: как это возможно

Среди версий сбития F-16 в Украине есть и версия с «беларусским следом»

сегодня, 12:05 comments1625
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как отметил политолог Евгений Магда, среди множества версий потери американского истребителя F -16 в Украине, которые уже фигурируют, не следует отбрасывать и пока еще наименее вероятную, а именно — что этот самолет могли сбить российские военные с территории Беларуси.

Режим Лукашенко может быть причастен к сбитию F-16: как это возможно

С-400

Политолог напомнил, что на беларусской территории до сих пор находится российский военный контингент, оснащенный, в частности, боевой авиацией и средствами ПВО.

К тому же, говорит Магда, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2023 году получил от россиян "для самостоятельной эксплуатации" несколько ЗРК С-400, считающихся наиболее опасными для F-16.

"Для Кремля медийно важна история с потерей первого украинского F-16, поэтому мы не можем исключать, что это именно россияне сбили наш самолет, использовав белорусскую территорию. Впрочем, здесь именно тот случай, когда сначала нужно дождаться первых официальных выводов наших структур", — заявил Магда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе официально подтвердили информацию, что Украина потеряла истребитель F -16, который был сбит, а пилот Алексей Месь погиб. Известно, что катастрофа произошла 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки России. В Воздушных силах сообщили, что Алексей Месь уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Там отметили, что погибший пилот спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой своей жизни.

Впрочем, народный депутат Марианна Безугла утверждает , что якобы ущерб F -16 – это работа украинского ПВО. Более того, по ее словам, из-за "дружественного огня" Украина уже потеряла три самолета.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/pfbid02SYXLM3id9Rj334PdA8nzmZrCooQyxdBSvRyMQnrdtF1iWCBCQHZ8odKE6YG37NNdl
Теги:

Новости

Все новости