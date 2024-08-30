Режим Лукашенко может быть причастен к сбитию F-16: как это возможно

Как отметил политолог Евгений Магда, среди множества версий потери американского истребителя F -16 в Украине, которые уже фигурируют, не следует отбрасывать и пока еще наименее вероятную, а именно — что этот самолет могли сбить российские военные с территории Беларуси.

С-400

Политолог напомнил, что на беларусской территории до сих пор находится российский военный контингент, оснащенный, в частности, боевой авиацией и средствами ПВО.

К тому же, говорит Магда, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2023 году получил от россиян "для самостоятельной эксплуатации" несколько ЗРК С-400, считающихся наиболее опасными для F-16.

"Для Кремля медийно важна история с потерей первого украинского F-16, поэтому мы не можем исключать, что это именно россияне сбили наш самолет, использовав белорусскую территорию. Впрочем, здесь именно тот случай, когда сначала нужно дождаться первых официальных выводов наших структур", — заявил Магда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе официально подтвердили информацию, что Украина потеряла истребитель F -16, который был сбит, а пилот Алексей Месь погиб. Известно, что катастрофа произошла 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки России. В Воздушных силах сообщили, что Алексей Месь уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Там отметили, что погибший пилот спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой своей жизни.

Впрочем, народный депутат Марианна Безугла утверждает , что якобы ущерб F -16 – это работа украинского ПВО. Более того, по ее словам, из-за "дружественного огня" Украина уже потеряла три самолета.



