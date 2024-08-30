Режим Лукашенко может быть причастен к сбитию F-16: как это возможно

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Ткачик Олеся
Как отметил политолог Евгений Магда, среди множества версий потери американского истребителя F -16 в Украине, которые уже фигурируют, не следует отбрасывать и пока еще наименее вероятную, а именно — что этот самолет могли сбить российские военные с территории Беларуси.
С-400
Политолог напомнил, что на беларусской территории до сих пор находится российский военный контингент, оснащенный, в частности, боевой авиацией и средствами ПВО.
К тому же, говорит Магда, режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2023 году получил от россиян "для самостоятельной эксплуатации" несколько ЗРК С-400, считающихся наиболее опасными для F-16.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Генштабе официально подтвердили информацию, что Украина потеряла истребитель F -16, который был сбит, а пилот Алексей Месь погиб. Известно, что катастрофа произошла 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки России. В Воздушных силах сообщили, что Алексей Месь уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Там отметили, что погибший пилот спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой своей жизни.
Впрочем, народный депутат Марианна Безугла утверждает , что якобы ущерб F -16 – это работа украинского ПВО. Более того, по ее словам, из-за "дружественного огня" Украина уже потеряла три самолета.
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