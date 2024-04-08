Рейтинг стран по импорту оружия: на каком месте Украина

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Slava Kot
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) составил рейтинг стран по импорту оружия в период с 2019 по 2023 год. Украина оказалась на четвертом месте по количеству оружия, большая часть которого попала в страну после полномасштабного вторжения России.
Рынок оружия в мире. Фото из открытых источников
Эксперты SIPRI проанализировали 170 стран мира, являвшихся основными импортерами оружия. Лидером в рейтинге стала Индия, купившая около 10% от всего импортированного оружия в мире. Наибольшее количество оружия за последние пять лет Индия купила у России.
После Индии следующими в списке оказались Саудовская Аравия и Катар – около 8% мирового импорта военной техники. Обе страны получили большинство вооружений от США. Украина заняла четвертое место в рейтинге по количеству импортированного оружия – 4,9%. Крупнейшим партнером Украины стали США. Пакистан замыкает пятерку лидеров с 4,3%. Основным поставщиком оружия в Пакистане стал Китай.
Рейтинг стран мира по импорту оружие за 2019-2023 годы:
В общей сложности на эти пять стран приходится 35% всего импорта вооружения.
SIPRI указывает, что за последние пять лет общее количество торговли оружием уменьшилось на 3,3% по сравнению с периодом 2014-2019 годов. Однако количество оружия, импортируемого европейскими странами за этот период, удвоилось по сравнению с предыдущими пятью годами. Европа в основном покупает оружие у США – 55%. Кроме того, США являются основной страной на рынке оружия, занимая долю в 17% по экспорту и продавая свою военную технику в 107 стран мира. Следующей идет Франция и Россия – по 11%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как повлияла полномасштабная война в Украине на рынок вооружения в мире.
Также "Комментарии" писали о реакции Китая на обвинения в поставках оружия в Россию.
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