Рейтинг сильнейших армий мира 2024 года: на каком месте Украина

Аналитический ресурс Global Firepower опубликовал ежегодный рейтинг военной силы. В 2024 году специалисты проанализировали более 60 факторов, чтобы составить список сильнейших армий мира. Украина в этом году осталась в топ 20 сильнейших государствах мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на GlobalFirepower.



Украина на 18-м месте в рейтинге сильнейших армий. Фото из открытых источников

Для создания рейтинга ресурс Global Firepower создал индекс PowerIndex. Чем ниже балл, тем лучше армия страны, а идеальным показателем будет 0 баллов. 60 критериев разделены на такие группы, как ресурсы, финансы, численность военных, авиация, логистика и другие.

Украина в 2024 году занимает 18 место в рейтинге с 0,2598 баллами, что делает ее шестой сильнейшей армией в Европе. В прошлом году Украина занимала 15 место, а в 2022 году находилась на 22 позиции из 145 армий мира.

Согласно анализу Global Firepower сильнейшей армией мира остается США. На втором месте Россия, а тройку лидеров замыкает Китай. По сравнению с прошлым годом в топ 5 сильнейших армий ворвалась Южная Корея, сдвинувшая Великобританию на 6 место.





Согласно показателям Global Firepower, ВСУ имеют лучшие позиции, чем некоторые союзники Украины: Германия – 19 место, Испания – 20, Польша – 21, Норвегия – 41, Чехия – 46, Финляндия – 50.

Самыми слабыми армиями мира в 2024 году ресурс Global Firepower назвал армии таких стран как Суринам, Молдова и Сомали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по количеству истребителей.

Также "Комментарии" писали о четвертой армии мира, о которой мало кто знает.