Реванш России: в Третьей штурмовой насторожили заявлением о ситуации на фронте

Сейчас на фронте действительно едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"В 2022 году мы увидели несовременную российскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. Мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, а враг готовился к новому этапу продвижения войск. Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс, или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся", – отметил Жорин.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что пишет это не для того, чтобы вызвать панические настроения, потому что уверен, что со всем этим украинцы могут справиться.

Максим Жорин заверил, что украинские защитники отдают себе отчет относительно того, что происходит и поэтому усиленно готовятся, делают и будут делать все, что в пределах их возможностей, чтобы планы врага были разбиты. При этом Жорин подчеркнул, что важно, чтобы вся страна включилась в процесс защиты.

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