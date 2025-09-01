Решится ли Запад на отправку войск в Украину: чего боятся партнеры

На Западе уже довольно продолжительное время не стихают дискуссии о возможности отправки в Украину иностранного контингента. При этом в какой бы форме это не произошло, партнеры подчеркивают, что об отправке войск в Украину можно будет говорить лишь после прекращения огня. Решится ли Запад на отправку войск в Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Европейские войска в Украине. Фото: из открытых источников

Опыт Украины в 2014-22 годах может пригодиться

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире "Radio NV" заявил, что идея развертывания на территории Украины контингента иностранных военных после завершения войны на данный момент является невыполнимой миссией.

Рассуждая о том, готовы ли страны Запада отправить своих военных в Украину в контексте идеи о создании 40-километровой "буферной зоны" на фронте Мельник отметил, что дискуссия о перспективах отправки иностранного контингента в случае прекращения боевых действий продолжается, а это является положительным моментом.

"Поскольку, есть дискуссия, есть вероятность, что когда-то появится практическое решение", — считает Мельник.

При этом эксперт обратил внимание на опыт Украины в 2014-22 годах. Тогда договаривались об отводе вооружения за определенные линии, а миссия ОБСЕ должна была осуществлять наблюдение за этим процессом.

При этом, по мнению Мельника, тогда не было ключевого элемента — инструмента принуждения России к миру.

"Вероятность повторения того сценария чрезвычайно велика", — убежден Мельник.

Расположение войск на территории Украины не является решением той или иной проблемы

Кандидат политических наук Ярослав Телешун заявил в эфире телеканала FREEДOM, что ключевой вопрос, на который смотрят наши партнеры, — это какой механизм будет действенным в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины. Конечно же, они исходят из своих национальных интересов, ведь никто не хочет рисковать своими военнослужащими.

По словам эксперта, прежде всего, это инструмент поддержки Украины – как в контексте наших переговорных процессов с партнерами из США, так и в контексте российской агрессии.

"Но надо понимать: само по себе расположение войск на территории Украины не является решением той или иной проблемы, потому что сразу возникает ряд вопросов. Например: где именно их разместить и какое количество войск сможет предоставить, например, Соединенное Королевство? По разным оценкам, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию, нужно порядка 200 тысяч западного контингента, расположенного условно на линии разграничения. Может ли Великобритания, например, единолично выставить такое количество солдат? Скорее всего, нет. Отсюда возникает следующий момент: кроме размещения войск поднимается вопрос воздушной поддержки, доступа к разведданным и другим средствам. Именно на это наши европейские партнеры апеллируют к Соединенным Штатам", – отметил аналитик.

Он добавил, просто размещение войск само по себе – это не кардинальное решение. Каждая сторона, естественно, думает о цене для своей страны и о том, насколько выбранный механизм будет действенным. Это ключевой момент и для Украины. Ведь обсуждаются разные варианты.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему подготовка встречи Зеленского и Путина зашла в тупик: какую игру ведут Украина и РФ.



