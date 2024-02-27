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Решения судов по делам Лагуна уменьшают шанс вернуть государству многомиллиардный долг

Сам Николай Лагун через суд пытается объявить себя банкротом и списать с себя долги

сегодня, 08:00
Автор:
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Лиля Воробьева
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Суды города Киева с 2023 года рассматривают три уголовных дела против экс-владельца Дельта банка. Суммарный объем ущерба государству причинен в результате присвоения имущества, вывода средств и неуплаты налогов, к которому может быть причастен Николай Лагун, только в рамках этих дел составляет 1 млрд 700 млн гривен. Если его вину докажут, экс-банкиру грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений.

Решения судов по делам Лагуна уменьшают шанс вернуть государству многомиллиардный долг

Николай Лагун (фото из открытых источников)

Впрочем, ни одно из этих дел не двигается с места. Как показано в расследовании журналистов "Апостроф ТВ", причины заключаются в отсутствии Николая Лагуна в Украине и решениях судей. В одном из уголовных дел, в котором говорится о почти 1 млрд денег НБУ, Шевченковский суд г.Киева остановил производство и объявил Николая Лагуна в розыск.

Остальные два дела усилиями адвокатов и определениями Киевского апелляционного суда были переданы в Печерский суд. По словам прокурора по делу А.Грека, это препятствует эффективному правосудию, поскольку 99% судей Печерского суда не могут рассматривать дело. С 2015 года, когда было открыто производство по Николаю Лагуну, все эти судьи уже участвовали в производстве № 12015160160000210, поэтому не могут быть судьями. Таким образом, несмотря на то, что, по словам А.Грека, дела находятся на контроле у Генпрокурора и Президента, судебные заседания могут растянуться на годы.

Сам Николай Лагун пытается объявить себя банкротом и списать 7 млрд грн долгов перед НБУ, Ощадбанком и Укрэксимбанком. Хозяйственный суд Киева отказал адвокатам Николая Лагуна в открытии дела. Одним из оснований отказа стало отсутствие Николая Лагуна в Украине и объявление его в розыск. Но адвокаты Николая Лагуна по делу о банкротстве настаивают, что Николая Лагуна никто в розыск не объявлял, и он в Украине.

Журналистское расследование опровергает эти утверждения адвокатов Николая Лагуна.

28.02.24 Северный апелляционный суд должен вынести определение о банкротстве Николая Лагуна.



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Источник: https://youtu.be/NxeHrbc5OOE
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