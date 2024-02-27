Решения судов по делам Лагуна уменьшают шанс вернуть государству многомиллиардный долг



















Суды города Киева с 2023 года рассматривают три уголовных дела против экс-владельца Дельта банка. Суммарный объем ущерба государству причинен в результате присвоения имущества, вывода средств и неуплаты налогов, к которому может быть причастен Николай Лагун, только в рамках этих дел составляет 1 млрд 700 млн гривен. Если его вину докажут, экс-банкиру грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений.

Николай Лагун (фото из открытых источников)

Впрочем, ни одно из этих дел не двигается с места. Как показано в расследовании журналистов "Апостроф ТВ", причины заключаются в отсутствии Николая Лагуна в Украине и решениях судей. В одном из уголовных дел, в котором говорится о почти 1 млрд денег НБУ, Шевченковский суд г.Киева остановил производство и объявил Николая Лагуна в розыск.

Остальные два дела усилиями адвокатов и определениями Киевского апелляционного суда были переданы в Печерский суд. По словам прокурора по делу А.Грека, это препятствует эффективному правосудию, поскольку 99% судей Печерского суда не могут рассматривать дело. С 2015 года, когда было открыто производство по Николаю Лагуну, все эти судьи уже участвовали в производстве № 12015160160000210, поэтому не могут быть судьями. Таким образом, несмотря на то, что, по словам А.Грека, дела находятся на контроле у Генпрокурора и Президента, судебные заседания могут растянуться на годы.

Сам Николай Лагун пытается объявить себя банкротом и списать 7 млрд грн долгов перед НБУ, Ощадбанком и Укрэксимбанком. Хозяйственный суд Киева отказал адвокатам Николая Лагуна в открытии дела. Одним из оснований отказа стало отсутствие Николая Лагуна в Украине и объявление его в розыск. Но адвокаты Николая Лагуна по делу о банкротстве настаивают, что Николая Лагуна никто в розыск не объявлял, и он в Украине.

Журналистское расследование опровергает эти утверждения адвокатов Николая Лагуна.

28.02.24 Северный апелляционный суд должен вынести определение о банкротстве Николая Лагуна.



