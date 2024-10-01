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Решение по выходу из Угледара зависит от обстоятельств на фронте: мнение военных

Командование рассматривает возможность вывода войск из Угледара, в зависимости от ситуации — Иван Тимочко

1 октября 2024, 19:02
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Черновалова Кристина

Угледар, оказавшийся в эпицентре военных действий, может стать ареной нового военного решения. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что командование рассматривает возможность вывода войск из города в зависимости от развития событий на передовой.

Решение по выходу из Угледара зависит от обстоятельств на фронте: мнение военных

Украинские военные не убегают из Угледара / фото 3 ОШБр

По словам Тимочка, ключевым фактором станут реальные силы и возможности, которые будут располагать украинскими войсками.

"Довольно легко сказать, что войска должны отойти, но на самом деле провести операцию вывода войск очень сложно", - отметил он в эфире "КИЕВ24".

Командование внимательно следит за действиями врага, который кроме ведения активных боевых действий также пытается использовать ситуацию в Угледаре для создания информационного прецедента и эскалации напряжения в регионе. Тимочко подчеркнул, что, несмотря на политические заявления, на самом деле город остается под контролем и на флангах не удалось установить полное доминирование, что заставило противника атаковать более прямолинейно.

В то же время, если будет принято решение о выходе, важно понимать, что это произойдет без публичности.

"Если командование примет решение о выходе войск из Угледара, то очень важно понимать, что оно будет происходить не на камеры и об этом мало кто будет знать. Поскольку любая информация, которая будет появляться в публичном пространстве о том, что войска или то отступают, перемещаются ли, подтягиваются ли резервы, может нести большую угрозу и риски для украинских войск", — подчеркнул Тимочко.

Военный также вспомнил попытки врага проникнуть в городскую застройку из района Павловки, где украинские силы неоднократно отражали атаки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eGqwi0AErpA
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