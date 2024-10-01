Решение по выходу из Угледара зависит от обстоятельств на фронте: мнение военных

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Черновалова Кристина
Угледар, оказавшийся в эпицентре военных действий, может стать ареной нового военного решения. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что командование рассматривает возможность вывода войск из города в зависимости от развития событий на передовой.
Украинские военные не убегают из Угледара / фото 3 ОШБр
По словам Тимочка, ключевым фактором станут реальные силы и возможности, которые будут располагать украинскими войсками.
Командование внимательно следит за действиями врага, который кроме ведения активных боевых действий также пытается использовать ситуацию в Угледаре для создания информационного прецедента и эскалации напряжения в регионе. Тимочко подчеркнул, что, несмотря на политические заявления, на самом деле город остается под контролем и на флангах не удалось установить полное доминирование, что заставило противника атаковать более прямолинейно.
В то же время, если будет принято решение о выходе, важно понимать, что это произойдет без публичности.
Военный также вспомнил попытки врага проникнуть в городскую застройку из района Павловки, где украинские силы неоднократно отражали атаки.
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