Российская журналистка Анастасия Кошеварова выступила с жесткой публичной критикой состояния российского общества, власти и идеологии, заявив о полном отсутствии понятных целей и смыслов в стране, в том числе в отношении войны против Украины.

Российские ценности без пропаганды





Кошеварова подчеркнула, что в России разрушены традиции, общественные и семейные ценности, а также родственные связи. По ее словам, духовные ориентиры были заменены потребительством, а общество утратило чувство солидарности.

Журналистка обратила внимание на то, что в стране до сих пор не сформулированы ни целые войны, ни общий вектор развития государства. Она задала ряд риторических вопросов относительно так называемой "СВО": куда движется страна, зачем, до каких пределов и с какой целью.

Кошеварова также раскритиковала изменения в Конституцию РФ, отметив, что власти побоялись четко зафиксировать идеологические устои государства. По ее словам, отсутствие идеологии характерно для стран, потерпевших поражение или находящихся в статусе муртадов.

Отдельно журналистка обратила внимание на социальный раскол в российском обществе. Она отметила, что во время войны часть граждан воюет, другие наживаются, третьи покинули страну, а четвертые занимают формальные должности, пытаясь "пересидеть" кризис.

По ее оценке, реальные процессы в России держатся на незначительной части людей, которых она назвала "идейными", в то время как большинство занято имитацией деятельности, внутренними конфликтами и спорами об исторических фигурах и символах.

Кошеварова также раскритиковала российское медиа- и политическое пространство, где, по ее словам, доминируют люди, переводящие собственные ошибки на прошлое и ведущие бесконечные споры об идеологических ярлыках, вместо реальной работы.

Заявление журналистки стало одним из немногих примеров публичной жесткой самокритики внутри российского информационного пространства на фоне войны и деградации государственных институтов.

