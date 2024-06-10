Речь не о F-16: эксперты назвали истребитель, созданный для войны в Украине

Президент Франции Макрон умеет своими заявлениями наделать шум, поднять шум в медпространстве. Так после очередного заявления о том, что Украина вскоре получит самолеты Mirage 2000-5. Как можно максимально модернизировать Mirage 2000? Может ли Mirage 2000-5 даже превзойти F-16? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Mirage 2000-5. Фото: из открытых источников

Mirage 2000-5 есть куда улучшать

Аналитики Defence Express истребитель Mirage 2000-5 – довольно популярный самолет, но не последняя его модификация.

По словам экспертов, следующей версией самолета является Mirage 2000-5 Mk2, заказанный Грецией в 2000 году. Она имеет следующее обновление бортовой РЛС – RDY-2 с дальностью обнаружения целей типа истребитель до 140 км (вместо 130 км) и режим SAR, позволяющий картографировать местность и реализовывать полет с огибанием рельефа.

Кроме того, в самолет интегрировали обновленный встроенный комплекс РЭБ ICMS Mk3 и более точную систему навигации инерциальной и спутниковой навигации. Также истребитель получил новую оптико-прицельную станцию Damocles и обновленные мониторы в кабине.

По словам экспертов, существует достаточно много версий этого самолета, поэтому Mirage 2000-5 в своей первой версии есть куда улучшать. Однако о глобальном обновлении речь не идет. В отличие от F-16, продолжающего находиться в постоянном обновлении за счет однотипных Block, Mirage 2000 обновлялся для каждого заказчика индивидуально.

Mirage может нести мощные крылатые ракеты большой дальности

Британский эксперт Джастин Бронк заявил в интервью "Business Insider", что в нормальных условиях французские Mirage 2000-5 вполне могли бы подойти Украине, но сейчас ситуация не такова.

По словам Бронко, эффективность Mirage 2000-5 прежде всего ограничивается ракетами класса "воздух-воздух" MICA, которые имеют гораздо меньший радиус действия, чем варианты AIM-120 AMRAAM, которые Киев мог бы использовать на своих F-16.

По словам Бронко, AMRAAM также не является лучшим средством борьбы с российскими воздушными угрозами вблизи линии фронта, поскольку мощные ЗРК наземного базирования Москвы вынуждают украинские истребители летать на относительно низких высотах, что ограничивает эффективность их ракет. И инвестирование средств в приобретение для Украины другого западного истребителя, имеющего еще меньшую дальность полета "воздух-воздух", не обязательно улучшит эту дилемму.

Как отмечает эксперт, Mirage может нести мощные крылатые ракеты большой дальности, например SCALP-EG французского производства, но их также можно запустить из имеющихся в Украине истребителей, и их уже используют с большим успехом.

Кроме того, по словам Бронко, у Украины не так много пилотов, способных быстро научиться эксплуатации и обслуживанию такой сложной системы, как истребитель. И многие из них уже проходят обучение на F-16 в Европе и США.

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