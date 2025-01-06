Реально идут как зомби: военный заявил, что оккупантов будто чем-то накачивают перед атаками

Российские солдаты, воюющие в Украине, стали в целом более подготовленными. А их боевой дух поддерживается не только пропагандой, но и химическими препаратами Как передает 6 января портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" выразил главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани.

Большинство из российских оккупантов в Украине сейчас - это те, кого просто мобилизовали на полигонах за две недели, а потом бросили в бой. Фото: Минобороны РФ

"Особой разницы между тем, что видел раньше и сейчас, нет. Сейчас они стали более подготовленными, но заметна одна особенность: они как будто накачаны чем-то. Реально идут как зомби", — заявил ичкерийский главком.

Он подчеркнул, что химическая стимуляция не раз использовалась во время разных мировых войн, "но сейчас это особенно заметно у россиян".

"Они взрываются, убивают друг друга. В Чечне мы такого не видели. Там они застреливались, а здесь происходит что-то странное. Видно, что это система. Их ловят, отправляют на фронт. Большинство из них — это те, кого просто мобилизовали на полигонах за две недели, а потом бросили в бой", — считает Шишани.

Как писал портал "Комментарии", ранее Шишани высказался о перспективах путинского приспешника, главы Чечни Рамзана Кадырова. Главком Ичекрии полагает, что "как только Путина не станет, Кадырова тоже не будет". Глава Чечни не сможет договориться с новым лидером России, особенно если это будет ставленник ФСБ. По словам Шиани, очень многие в ФСБ недовольны Кадыровым и "ждут ухода Путина, чтобы решить этот вопрос".

Шишани предположил, что украинские воздушные атаки на Чечню в 2024 году могли подпортить авторитет Кадырова. Но этого недостаточно, чтобы свергнуть его режим.

Напомним, на Покровском направлении после Нового года оккупанты смогли незначительно продвинуться. Однако все это — ценой мясных штурмов, в которых стираются резервы ВС РФ. Украинский военный журналист Богдан Мирошников отмечает, что продвижение дается россиянам "исключительными, сногсшибательными потерями", которые в будущем будут влиять на потенциал российской армии.