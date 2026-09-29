Реактивный дрон атаковал еще один город на Западе страны: где был слышен взрыв

Утром 29 сентября Тернополь оказался под атакой российского реактивного беспилотника. В городе были слышны звуки, похожие на взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеского дрона в направлении Тернопольской области.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

О беспилотнике, который представлял угрозу для региона, также сообщил начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух. По его словам, дрон двигался в сторону области, а впоследствии изменил направление и взял курс непосредственно на Тернополь.

Глава ОВА призвал жителей города и области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно перейти в укрытия.

О движении цели ранее сообщали и Воздушные силы. В частности, речь шла о вражеском беспилотнике, который находился южнее Городка Хмельницкой области и двигался курсом на Тернопольщину.

В Тернополе были слышны звуки, похожие на взрывы. На момент публикации официальной информации о последствиях атаки, возможных попаданиях или повреждениях инфраструктуры местные власти не обнародовали.

Реактивные беспилотники стали одной из новых угроз для украинских городов. В отличие от обычных ударных БПЛА, такие аппараты способны двигаться значительно быстрее, что сокращает время для реакции после обнаружения воздушной цели.

Жителей Тернополя и области власти призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не публиковать фото или видео работы противовоздушной обороны и последствий атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" - реактивный дрон РФ атаковал КПП "Ягодин" на границе с Польшей: первые подробности.



