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Реактивний дрон атакував ще одне місто на Заході країни: де було чути вибух

Повітряні сили попереджали про рух безпілотника у напрямку Тернопільщини

29 вересня 2026, 11:24
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Кравцев Сергей

Вранці 29 вересня Тернопіль опинився під атакою російського реактивного безпілотника. У місті було чути звуки, схожі на вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожого дрона у напрямку Тернопільської області.

Реактивний дрон атакував ще одне місто на Заході країни: де було чути вибух

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Про безпілотника, який загрожував регіону, також повідомив начальник Тернопільської ОВ Тарас Пастух. За його словами, дрон рухався у бік області, а згодом змінив напрямок та взяв курс безпосередньо на Тернопіль.

Глава ОВА закликав мешканців міста та області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та негайно перейти до укриття.

Про рух мети раніше повідомляли Повітряні сили. Зокрема, йшлося про ворожого безпілотника, який знаходився на південь від Городка Хмельницької області та рухався курсом на Тернопільщину.                                                   

У Тернополі чути було звуки, схожі на вибухи. На момент публікації офіційної інформації про наслідки атаки, можливі попадання або пошкодження інфраструктури місцева влада не оприлюднила.

Реактивні безпілотники стали однією із нових загроз для українських міст. На відміну від звичайних ударних БПЛА, такі апарати здатні рухатися значно швидше, що скорочує час реакції після виявлення повітряної мети.

Жителів Тернополя та області влада закликає залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео роботи протиповітряної оборони та наслідків атаки.

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