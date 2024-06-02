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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не имеет права говорить о том, как должна закончиться война. По словам президента, именно Украина должна быть инициатором мирных конференций, поскольку сталкивается с последствиями российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский после выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" пообщался с журналистами по поводу войны в Украине. В частности, президента спросили, как он относится к попытке Китая и других стран организовать мирную конференцию с участием России и присутствовала бы Украина на таком саммите.
Президент продолжил свое выступление резким заявлением, что только Украина должна решать, как будет закончена война.
По словам президента, Украина пригласила Китай и другие страны на Саммит мира, на котором стремится рассмотреть три важных вопроса, которые близки многим странам Азии и Африки. В частности, Зеленский указал, что разговор будет касаться продовольственной безопасности, ядерной безопасности и возвращения украинских детей с территории РФ, куда их вывезли силой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с лидером Китая Си Цзиньпином.
Также "Комментарии" писали о заявлении президента Зеленского, что России сорвать Саммит мира помогает еще одна страна.
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Ігор
сегодня, 10:54
Корумпований злий юдейський Демон намагається повторити трюк з Фіцо. От і сипле прокляттями. Просто він не розуміє масштабів маленької Словаччини і величезного Китаю у порівнянні з Україною. Та й Україна за цей час стала ще менше. Тому як не наповнюй її злобою в сторону Китаю, це на нього не вплине. Як любили казати великороси малоросам: "братан ти попав". Зараз це стосується всієї України, наповненої корумпованими юдейцями і терпілами, які стерпілись зі своєю долею.