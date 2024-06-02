Реакция Зеленского на мирную конференцию Китая по поводу войны: согласится ли Украина принять участие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не имеет права говорить о том, как должна закончиться война. По словам президента, именно Украина должна быть инициатором мирных конференций, поскольку сталкивается с последствиями российской агрессии.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после выступления на конференции "Диалог Шангри-Ла" пообщался с журналистами по поводу войны в Украине. В частности, президента спросили, как он относится к попытке Китая и других стран организовать мирную конференцию с участием России и присутствовала бы Украина на таком саммите.

"Украина как жертва этой войны имела право инициировать путь к завершению войны, а именно Саммит мира. И именно мы должны инициировать, потому что мы знаем конкретно все кризисы, которые принесла Россия своей войной на территорию Украины. Война не ведется на территории России. Все эти кризисы происходят на территории Украины", — сказал Зеленский.

Президент продолжил свое выступление резким заявлением, что только Украина должна решать, как будет закончена война.

"Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, согласно международному праву. По справедливости. И это обязательно. Еще раз подчеркиваю: мы готовы были слышать мнения каждой из стран, но на нашей платформе", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Украина пригласила Китай и другие страны на Саммит мира, на котором стремится рассмотреть три важных вопроса, которые близки многим странам Азии и Африки. В частности, Зеленский указал, что разговор будет касаться продовольственной безопасности, ядерной безопасности и возвращения украинских детей с территории РФ, куда их вывезли силой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с лидером Китая Си Цзиньпином.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Зеленского, что России сорвать Саммит мира помогает еще одна страна.