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Реакция россиян на утреннюю атаку по Киеву иранскими дронами-камикадзе

Жители России злорадствуют.

сегодня, 15:00 comments1278
Автор:

Slava Kot
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17 октября российские войска совершили очередную атаку на Украину. Больше всего ударов было нанесено по Киеву и его центральной части. Россиянам такие действия радуют. Сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские социальные сети.

Реакция россиян на утреннюю атаку по Киеву иранскими дронами-камикадзе

Последствия ударов по Киеву 17 октября. Фото из открытых источников

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе, атаковавших несколько городов.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко один из иранских дронов попал в жилой дом и привел к смерти трех человек. Кроме того, Кличко заявил, что среди погибших была беременная женщина. 19 человек удалось спасти из-под завалов, спасательные работы еще продолжаются.

По предварительным данным, столицу атаковали 30 беспилотников, из которых удалось сбить 25.

Утренние атаки Киеву радостно начали комментировать жители России. Скриншоты с их сообщениями можно просмотреть ниже:

Реакция россиян на утреннюю атаку по Киеву иранскими дронами-камикадзе - фото 2
Реакция россиян на утреннюю атаку по Киеву иранскими дронами-камикадзе - фото 3
Реакция россиян на утреннюю атаку по Киеву иранскими дронами-камикадзе - фото 4

Большинство сообщений носят саркастический или пропагандистский характер. Вот несколько из сообщений:

  • К сожалению, они понимают только силу, договориться с ними нельзя.
  • Как красиво. Глаз радуется.
  • Можно сильнее, каждую минуту, чтобы отдохнуть не успели. За Белгород, за Донецк, за Россию, за наших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции россиян на террористические атаки по Украине, прошедшие 10 октября. Тогда Россия выпустила 84 ракеты по территории Украины. От российской атаки погибли 19 человек.

Также "Комментарии" писали о том, что Российская Федерация заказала новые дроны у Ирана. В Иране новые беспилотники получили название Arash-2 и они несут более мощный заряд, чем дроны-камикадзе Shahed-136, которые Россия назвала "Герань-2".



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Источник: https://glavcom.ua/kyiv/news/udar-po-zhitlovomu-budinku-v-kijevi-vzhe-vidomo-pro-trokh-zahiblikh-882704.html
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