Реакция россиян на утреннюю атаку по Киеву иранскими дронами-камикадзе

17 октября российские войска совершили очередную атаку на Украину. Больше всего ударов было нанесено по Киеву и его центральной части. Россиянам такие действия радуют. Сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские социальные сети.

Последствия ударов по Киеву 17 октября. Фото из открытых источников

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за российских дронов-камикадзе, атаковавших несколько городов.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко один из иранских дронов попал в жилой дом и привел к смерти трех человек. Кроме того, Кличко заявил, что среди погибших была беременная женщина. 19 человек удалось спасти из-под завалов, спасательные работы еще продолжаются.

По предварительным данным, столицу атаковали 30 беспилотников, из которых удалось сбить 25.

Утренние атаки Киеву радостно начали комментировать жители России. Скриншоты с их сообщениями можно просмотреть ниже:

Большинство сообщений носят саркастический или пропагандистский характер. Вот несколько из сообщений:

К сожалению, они понимают только силу, договориться с ними нельзя.

Как красиво. Глаз радуется.

Можно сильнее, каждую минуту, чтобы отдохнуть не успели. За Белгород, за Донецк, за Россию, за наших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции россиян на террористические атаки по Украине, прошедшие 10 октября. Тогда Россия выпустила 84 ракеты по территории Украины. От российской атаки погибли 19 человек.

Также "Комментарии" писали о том, что Российская Федерация заказала новые дроны у Ирана. В Иране новые беспилотники получили название Arash-2 и они несут более мощный заряд, чем дроны-камикадзе Shahed-136, которые Россия назвала "Герань-2".

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