Реакция граждан России на удары по Украине (ФОТО)

10 октября Российская Федерация устроила массовые обстрелы украинских городов. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал на своем Telegram канале реакцию россиян на взрывы в Украине.



Последствия обстрелов по Украине. Фото из открытых источников

В результате ракетных ударов пострадали Киев, Харьков, Львов, Житомир, Винница и другие города Украины. Кроме разрушенных объектов инфраструктуры, государственные органы Украины сообщили о 14 погибших в разных городах.

С утра была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Около 8 часов стали появляться сообщения о взрывах в Киеве. В столице ракеты прилетели в центральную часть города, недалеко от детской площадки. В целом Виталий Кличко сообщил о повреждении 45 жилых домов, а также повреждения получили учебные заведения и культуры. По последним данным 7 человек погибли в Киеве в результате ракетных обстрелов.

Во Львовскую область было запущено 15 ракет, из которых 7 удалось сбить, рассказал начальник ЛОВА Максим Козицкий. В нескольких районах города электричество возобновилось после 20:00. Водоснабжение в городе работает с перебоями. Большинство ударов были нанесены по энергетической инфраструктуре.

Также российские ракеты ударили по Днепру, Житомиру, Одессе, Харькову и другим украинским городам. Где сообщили о пострадавших.

Российские граждане подобные новости встретили радостно, о чем писали в соцсетях. Просмотреть несколько сообщений от россиян можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовых обстрелах украинских городов.



Также "Комментарии" писали, что Украина прекращает экспорт электроэнергии в соседние страны из-за обстрела РФ.

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