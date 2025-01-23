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Реакция Арестовича на убийство пленных: уральский за*быш расстреливает здоровых мужиков

Арестович считает, что нужно перед генералами жестко ставить вопрос о военной подготовке мобилизованных мужчин

сегодня, 12:06
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Ткачик Олеся

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал очередное видео с расстрелом украинских пленных. Он обратил внимание на то, что инициатором расстрела стал визгливый, истеричный россиянин с манерами провинциальной шестерки, таким в уважающей себя компании — место у параши. При этом, как говорит Арестович, второй исполнитель — хлипкий задрот с дергаными манерами наркомана.

Реакция Арестовича на убийство пленных: уральский за*быш расстреливает здоровых мужиков

Убийство украинских пленных

"Наши — здоровые мужики (кроме одного — пожилого, которому явно физически тяжело), перед смертью ползают на коленях, пытаются просить, покорно идут на расстрел один за другим. Эти здоровые мужики, попав в нормальные руки, могли бы стать нормальными бойцами, которые всю эту мелкую сволочь намазали бы на сухарик и съели.

Но — ни подготовки, ни обеспечения, ни планирования, ни поддержки — и вот результат. Перед смертью ты ползешь на коленках, уговаривая уральского за*быша не стрелять", — говорит Арестович.

Он предположил, что возможно, после этого видео родственники убитых военных больше не будут кричать по соцсетям "руки прочь от боевых генералов", а начнут ставить им жесткие вопросы.

"А как ты, с*ка, довел моего мужа/отца/сына/внука до ползания на коленях перед уральским наркоманом?" — отметил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские паблики опубликовали страшное видео, на котором ясно видно, как российские оккупанты убивают украинских военнопленных. Сначала украинские военные, без оружия, лежат на земле лицом вниз, по форме и желтым лентам понятно, что это военные Сил обороны Украины. Затем оккупанты вызывают по одному украинскому воину идти вперед, после чего, каждого поочередно расстреливают.




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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0TckKcJNk4WG1zUT6rDqdumDaC8nR5SNscwi8uxASAHJkXouXAczixT6f7KCz6Wccl
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