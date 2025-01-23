Расстрел в спину украинских пленных: оккупанты показали страшное видео

Российские паблики опубликовали страшное видео, на котором ясно видно, как российские оккупанты стреляют украинских военнопленных. Сначала украинские военные, без оружия, лежат на земле лицом вниз, по форме и желтым лентам понятно, что это военные Сил обороны Украины.

Скриншот из видео

Затем оккупанты вызывают по одному украинскому воину идти вперед, после чего, каждого поочередно расстреливают.

На видео зафиксировано убийство не менее шести украинских военнопленных. В каком районе боевых действий происходит казнь, не указывается.

Видео 18+ по ссылке.