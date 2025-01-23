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Расстрел в спину украинских пленных: оккупанты показали страшное видео

Вражеская армия продолжает совершать преступления в войне с Украиной

сегодня, 08:14
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Недилько Ксения

Российские паблики опубликовали страшное видео, на котором ясно видно, как российские оккупанты стреляют украинских военнопленных. Сначала украинские военные, без оружия, лежат на земле лицом вниз, по форме и желтым лентам понятно, что это военные Сил обороны Украины.

Расстрел в спину украинских пленных: оккупанты показали страшное видео

Скриншот из видео

Затем оккупанты вызывают по одному украинскому воину идти вперед, после чего, каждого поочередно расстреливают.

На видео зафиксировано убийство не менее шести украинских военнопленных. В каком районе боевых действий происходит казнь, не указывается.

Видео 18+ по ссылке.



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