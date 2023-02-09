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Разведка Японии сообщила, сколько российских генералов ликвидировано в Украине

Украинские военные нацелились на российских генералов, ведь это деморализует армию оккупанта.

сегодня, 12:11
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Автор:

Slava Kot

Генералы командуют большими армейскими группировками из нескольких сотен или тысяч солдат, таким образом, гибель офицера высокого ранга может свидетельствовать о слабости армии. Японская разведка совместно с США и Европой сообщила о приблизительном количестве российских генералов, которые были ликвидированы в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nikkei.

Разведка Японии сообщила, сколько российских генералов ликвидировано в Украине

Украина уничтожила 20 генералов РФ. Фото из открытых источников

Украина почти год защищает свои земли от российской агрессии и уничтожает оккупационные войска. По данным Генштаба, украинские военные смогли ликвидировать более 130 тыс. россиян, однако аналитиков заинтересовало количество убитых российских генералов.


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В начале лета британская разведка сообщала о 10 убитых генералах. Nikkei со ссылкой на разведывательные данные Японии, украинские военные смогли ликвидировать более 20 генералов РФ.

Японский генерал Кийофуми Ивата отмечает, что это число крайне высоко, ведь среди США почти не было офицеров, погибших в боях.

"Смерть генерала ослабляет моральный дух войск", – сказал Ивата.

Японский генерал объясняет столь высокую смертность российских генералов использованием мобильных телефонов среди оккупантов. Украинские кибервоенные удачно определяют их местонахождение и ликвидируют.

Другой японский чиновник утверждает, что украинское движение сопротивления помогает вычислять и уничтожать оккупантов.

"В двух восточных регионах могут быть информаторы, передающие информацию в Украину", – говорит японский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы ликвидировали элитного российского офицера.

Также "Комментарии" писали о движении сопротивления в Крыму, которое уничтожило двух сотрудников Росгвардии.




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Источник: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Deaths-in-Russia-s-top-brass-unnerve-India-and-China
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