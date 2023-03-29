Разведка США назвала потери личного состава России

Министр обороны Великобритании Бен Воллес во время брифинга в Лондоне сообщил информацию, предоставленную разведкой США о российских потерях в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Во время совместной встречи министра обороны Великобритании Бен Уоллес и министра обороны Швеции Пола Йонсона в Лондоне британский чиновник обнародовал потери российской армии за 13 месяцев войны.

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"Последняя оценка США по потерям России в Украине указывает на количество погибших и раненых россиян более чем в 220 000 человек", — сообщает издание слова Бена Уоллеса.

Осенью прошлого года Бен Уоллес также обнародовал данные разведки Соединенных штатов, тогда британский министр указывал количество в 100 тыс. убитых и раненых россиян.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения украинские военные смогли ликвидировать 172 тыс. 340 единиц личного состава российских войск. Таковы данные по состоянию на 29 марта. Кроме того, ВСУ уничтожили более 3 тыс. российских танков, 306 самолетов и около 7 тыс. бронированных машин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское посольство в США резко отреагировало на заявления американских чиновников о создании трибунала для Российской Федерации из-за ее военных преступлений в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который указал, сколько систем ПВО Patriot нужно для защиты Украины. Кроме того, президент Украины в интервью рассказал о количестве союзников Владимира Путина. По мнению Зеленского, российский диктатор все больше изолируется.