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Разведка США назвала потери личного состава России

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес озвучил данные США о потерях личного состава армии России в Украине.

сегодня, 14:35 comments1584
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Великобритании Бен Воллес во время брифинга в Лондоне сообщил информацию, предоставленную разведкой США о российских потерях в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Разведка США назвала потери личного состава России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Во время совместной встречи министра обороны Великобритании Бен Уоллес и министра обороны Швеции Пола Йонсона в Лондоне британский чиновник обнародовал потери российской армии за 13 месяцев войны.


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"Последняя оценка США по потерям России в Украине указывает на количество погибших и раненых россиян более чем в 220 000 человек", — сообщает издание слова Бена Уоллеса.

Осенью прошлого года Бен Уоллес также обнародовал данные разведки Соединенных штатов, тогда британский министр указывал количество в 100 тыс. убитых и раненых россиян.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения украинские военные смогли ликвидировать 172 тыс. 340 единиц личного состава российских войск. Таковы данные по состоянию на 29 марта. Кроме того, ВСУ уничтожили более 3 тыс. российских танков, 306 самолетов и около 7 тыс. бронированных машин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское посольство в США резко отреагировало на заявления американских чиновников о создании трибунала для Российской Федерации из-за ее военных преступлений в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который указал, сколько систем ПВО Patriot нужно для защиты Украины. Кроме того, президент Украины в интервью рассказал о количестве союзников Владимира Путина. По мнению Зеленского, российский диктатор все больше изолируется.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/29/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-fears-war-could-be-hampered-by-washington-divisions-moscow-starts-drills-with-new-icbm#top-of-blog
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