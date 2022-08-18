Разведка: после взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ

У россиян больше нет уверенности в том, что украинская армия не будет наносить удары по аннексированному Крыму, где враг расположил множество военных объектов. Поэтому командованием принято решение перемещать самолеты и вертолеты на территорию России или же вглубь оккупированного полуострова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Самолет. Фото: из открытых источников

В украинской разведке считают, что причина, которая заставила россиян пойти на такой шаг в том, что ВСУ начали наносить прицельные удары по Крыму и россияне ничего с этим сегодня поделать не могут.

Подчеркивается, такая активность началась после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа). Оккупанты публично отказываются принимать тот факт, что взрывы произошли после точных ударов ВСУ.

В разведке фиксируют, что россияне уже переместили на другие аэродромы по меньшей мере 24 самолета и 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа отмечен перелет вертолетов:

3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонесе;

3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;

8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарске;

3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;

5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;

2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевск.

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