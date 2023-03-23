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Разведка назвала цель российской армии в Украине

В ГУР сообщили о главных целях россиян во время их наступления, которое продолжается с середины февраля.

сегодня, 11:55
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Автор:

Slava Kot

Замруководителя украинской разведки Вадим Скибицкий озвучил военные цели, которые пытается достичь РФ во время своего наступления. В ГУР считают, что основная задача российской армии — выход на границы Луганской и Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

Разведка назвала цель российской армии в Украине

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

По мнению заместителя руководителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, анонсированное Россией большое наступление было лишь пропагандой и значительной переоценкой возможностей армии Российской Федерации. Россия перешла в наступление в начале февраля, однако ВСУ удачно отражают все атаки россиян. Скибицкий считает, что у российских оккупантов есть только одна цель.


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"Цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей", – утверждает Вадим Скибицкий.

Несмотря на это, украинский военный добавляет, что у РФ нет возможностей для широкомасштабного наступления, из-за отсутствия ресурсов. По другим направлениям, заместитель руководителя ГУР сообщает, что россияне там готовятся к обороне, а не к атакующим действиям.

"Херсонская и Запорожская области, Крым – там россияне готовятся к обороне", – говорит Вадим Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка указала, на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны. Данные ГУР подобны отчету литовской разведки и указывают на то, что у РФ есть ресурсы на два года войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Европейском суде по правам человека, который обнародовал дату первых слушаний по делу "Украина против России".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibitskiy-rosiya-mozhe-vesti-viynu-1679493967.html
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