Россия "в принципе готова" вести переговоры о прекращении огня в Украине, но только "для того, чтобы перевести дух", поскольку российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих "имперских амбиций". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, сообщает "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно ежегодному докладу Департамента внешней разведки Эстонии, Кремль намерен увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 млн человек по сравнению с 600-700 тыс. человек осенью 2022 года, при этом новые подразделения будут отправлены в Украину для получения боевого опыта, говорится в докладе.

По словам Розина, после войны они будут размещены вдоль границ со странами НАТО, в том числе со странами Балтии, добавив, что альянс должен усилить свое присутствие там.

Согласно докладу, в ходе любых подобных переговоров Россия, скорее всего, будет настаивать на выводе войск НАТО с восточной границы НАТО, что в случае успеха обеспечит ей господство в Балтийском регионе.

Эстония, являющаяся членом НАТО, внимательно следит за военным потенциалом России, поскольку считает Москву главной угрозой своей безопасности, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Эстония, как и ее соседи по Балтии Латвия и Литва, была насильственно аннексирована Москвой во время Второй мировой войны и восстановила свою независимость только в 1991 году, когда распался Советский Союз.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли специалисты Института изучения войны.

В ISW отмечают, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.



