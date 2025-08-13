logo

BTC/USD

119352

ETH/USD

4621.66

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Разведка дала прямой ответ: почему Путин хочет закончить войну именно в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведка дала прямой ответ: почему Путин хочет закончить войну именно в 2026 году

Огромные экономические расходы на войну, которые сейчас составляют 42% бюджета страны, заставляют российское руководство строить планы о том, как быстрее заканчивать войну

13 августа 2025, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим ставит своей целью завершить войну в Украине до 2026 года. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Разведка дала прямой ответ: почему Путин хочет закончить войну именно в 2026 году

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор и член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Вадим Скибицкий заявил, что в стратегических документах России четко прописано, что "украинский вопрос должен быть решен до 2026 года".

По оценкам украинской разведки, Россия ставит именно эту дату из-за огромных экономических расходов на войну, которые сейчас составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых.

В то же время Беларусь, по словам Скибицкого, пытается балансировать между поддержкой России и отношениями с Западом, другими словами – Лукашенко стремится сохранить нейтралитет.

Украинская разведка владеет данными, что у российского руководства есть страх, ведь оно понимает, что, если война будет продолжаться так же долго и в таком масштабе, Кремль потеряет шанс конкурировать с крупными странами, как США и Китай.

Таким образом, Россия рискует стать просто региональной державой с ограниченным влиянием.

Сейчас большая часть российского бюджета тратится на войну, а социально-экономические проблемы, в частности дефицит рабочей силы и демографические вызовы, усугубляют кризис.

Среди других факторов – зависимость от цен на нефть. Так, при стоимости барреля в 50 долларов их Стабилизационный фонд, который финансирует войну, может хватить на 18 месяцев, тогда как при 30 долларах — только до конца года. Из-за этого Россия может быть вынуждена искать паузу или компромисс для снятия санкций и стабилизации экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?si=0DV0PMO7f6yWqw_I&v=C_chPRjlST0&feature=youtu.be
Теги:

Новости

Все новости