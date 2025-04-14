Разведка Британии назвала потери армии РФ в живой силе за 2025 год

По состоянию на 2025 год страна-агрессор, с большой вероятностью, понесла около 138 тысяч потерь убитыми и ранеными в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тысяч человек, говорится в анализе.

Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, отмечается, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составляло примерно 1 300 человек в сутки.

Британские специалисты отметили, что этот показатель вырос по сравнению с февралем 2025 года, когда он составлял около 1 250 ежедневных потерь, однако остается ниже очень высоких суточных потерь в конце 2024 года — почти 1 600 человек в день.

Также в отчете отметили, что рост уровня потерь сохраняется и в начале апреля 2025 года, что может говорить об усилении атак со стороны страны-агрессора вдоль линии фронта. Россияне не прекращают идти на штурм позиций ВСУ, от этого их потери удваиваются.

"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить наступательный темп после периода относительного затишья в начале года", — предположили разведчики Британии.

Военные специалисты отметили, что несмотря на относительно статичную линию фронта, зафиксированные потери среди российских войск в 2025 году остаются существенно выше, чем весной 2024 года, когда ежедневные потери редко превышали тысячу человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время интервью президента Украины Владимира Зеленского на CBS News ведущий программы 60 Minutes Скотт Пелли озвучил цифры украинских потерь за три года полномасштабной войны. По его словам, начиная с 2022 года, Россия убила до 100 тыс. украинских военных, а также 13 тыс. гражданских, в том числе более 600 детей.

Скотт Пелли во время разговора с Владимиром Зеленским назвал потери Украины на войне против России. По его информации, количество погибших украинских солдат может достигать цифры в 100 тыс. людей. Кроме того, ведущий подчеркнул, что Россия также убивает тысячи гражданских украинцев и детей.



