Разведка Британии назвала потери армии РФ в живой силе за 2025 год

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Кравцев Сергей
По состоянию на 2025 год страна-агрессор, с большой вероятностью, понесла около 138 тысяч потерь убитыми и ранеными в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Потери российских войск. Фото из открытых источников
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тысяч человек, говорится в анализе.
Со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, отмечается, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составляло примерно 1 300 человек в сутки.
Британские специалисты отметили, что этот показатель вырос по сравнению с февралем 2025 года, когда он составлял около 1 250 ежедневных потерь, однако остается ниже очень высоких суточных потерь в конце 2024 года — почти 1 600 человек в день.
Также в отчете отметили, что рост уровня потерь сохраняется и в начале апреля 2025 года, что может говорить об усилении атак со стороны страны-агрессора вдоль линии фронта. Россияне не прекращают идти на штурм позиций ВСУ, от этого их потери удваиваются.
Военные специалисты отметили, что несмотря на относительно статичную линию фронта, зафиксированные потери среди российских войск в 2025 году остаются существенно выше, чем весной 2024 года, когда ежедневные потери редко превышали тысячу человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время интервью президента Украины Владимира Зеленского на CBS News ведущий программы 60 Minutes Скотт Пелли озвучил цифры украинских потерь за три года полномасштабной войны. По его словам, начиная с 2022 года, Россия убила до 100 тыс. украинских военных, а также 13 тыс. гражданских, в том числе более 600 детей.
Скотт Пелли во время разговора с Владимиром Зеленским назвал потери Украины на войне против России. По его информации, количество погибших украинских солдат может достигать цифры в 100 тыс. людей. Кроме того, ведущий подчеркнул, что Россия также убивает тысячи гражданских украинцев и детей.
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