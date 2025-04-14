Потери Украины на войне: озвучена новая цифра погибших украинских военных

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского на CBS News ведущий программы 60 Minutes Скотт Пелли озвучил цифры украинских потерь за три года полномасштабной войны. По его словам, начиная с 2022 года, Россия убила до 100 тыс. украинских военных, а также 13 тыс. гражданских, в том числе более 600 детей.

Потери Украины на войне. Фото из открытых источников

Скотт Пелли во время разговора с Владимиром Зеленским назвал потери Украины на войне против России. По его информации, количество погибших украинских солдат может достигать цифры в 100 тыс. людей. Кроме того, ведущий подчеркнул, что Россия также убивает тысячи гражданских украинцев и детей.

"Ежедневные российские удары по украинским городам. 1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 тыс. убитых мирных жителей и до 100 тыс. украинских военных", — озвучил Пелли украинские потери на войне.

В ответ Владимир Зеленский объяснил, что украинский народ платит за войну не только финансовым положением, но и тысячами жизней граждан страны, убиваемых Россией.

"Наши люди платят самую высокую возможную цену. Высшей цены не существует. Мы отдали все наши деньги — все, что имели из финансов. Но самое главное — мы отдали жизнь наших людей", — сказал Зеленский, однако не назвал точное количество погибших военных на войне в Украине.

Напомним, что в последний раз президент озвучивал официальные потери Украины в декабре 2024 года. Тогда Владимир Зеленский заявил, что на войне погибло 43 тыс. украинских военных, а еще 370 тыс. получили ранения.

По данным Генштаба по состоянию на 14 апреля, потери России на войне составляют более 933 тыс. военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сказал о реальной угрозе начала новой мировой войны.