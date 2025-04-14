Потери Украины на войне: озвучена новая цифра погибших украинских военных

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Slava Kot
Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского на CBS News ведущий программы 60 Minutes Скотт Пелли озвучил цифры украинских потерь за три года полномасштабной войны. По его словам, начиная с 2022 года, Россия убила до 100 тыс. украинских военных, а также 13 тыс. гражданских, в том числе более 600 детей.
Потери Украины на войне. Фото из открытых источников
Скотт Пелли во время разговора с Владимиром Зеленским назвал потери Украины на войне против России. По его информации, количество погибших украинских солдат может достигать цифры в 100 тыс. людей. Кроме того, ведущий подчеркнул, что Россия также убивает тысячи гражданских украинцев и детей.
В ответ Владимир Зеленский объяснил, что украинский народ платит за войну не только финансовым положением, но и тысячами жизней граждан страны, убиваемых Россией.
Напомним, что в последний раз президент озвучивал официальные потери Украины в декабре 2024 года. Тогда Владимир Зеленский заявил, что на войне погибло 43 тыс. украинских военных, а еще 370 тыс. получили ранения.
По данным Генштаба по состоянию на 14 апреля, потери России на войне составляют более 933 тыс. военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сказал о реальной угрозе начала новой мировой войны.
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