Разведение войск на 30 километров от фронта: какой сценарий реалистичен

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог выдвинул идею создания 30-километровой демилитаризованной зоны, которая будет находиться под общим контролем Украины и России. В то же время, как отметил в комментарии Главред соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, реализация такой инициативы невозможна без согласования со стороны России.

Война на фронте (фото из открытых источников)

По мнению Жмайла, для оценки реалистичности подобного предложения, прежде всего, следует учитывать дипломатический контекст переговоров о прекращении боевых действий. Он напомнил, что ранее на Киев оказывалось серьезное давление со стороны США, в том числе с намеками на ответственность Украины за эскалацию конфликта. Хотя сейчас, по его словам, напряжение в двусторонних отношениях несколько снизилось.

"Фактически, только мы понимаем, что Россия сейчас не является договороспособной. Ее требования не отвечают реальным результатам "успехов" в войне против Украины. Со своей стороны мы сделали наибольшую уступку, когда согласились на фактическое замораживание линии боевого столкновения и возвращение наших территорий дипломатическим путем, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших военных и гражданского населения", – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что Украина уже пошла на сотрудничество по стратегически важным ресурсам, в частности, редкоземельным металлам, но исключительно в пределах четко определенных условий и без навязывания невыгодных обязательств. По его словам, несмотря на все сложности, украинской стороне удалось изменить подход США к некоторым вопросам.

"Еще один пример – 30-дневное прекращение огня в Саудовской Аравии. Американцы вышли с инициативой, мы сказали: "Хорошо, давайте пробовать". И чем это завершилось? Российская Федерация, как всегда, не сдержала договоренности", – отметил Жмайло.

Он также подчеркнул, что инициатива Келлога выглядит конструктивно и Украина формально ее поддерживает. Впрочем, в реальности никто не верит в искренность намерений России прекратить агрессию, поэтому США должны быстрее всего использовать все дипломатические инструменты влияния.

"Мы, конечно, за конструктив – в пределах разумного, без идиотизма типа заявлений "Крым – российский", когда не сработал "Овальный кабинет 2", а Рубио просто развернул самолет и улетел обратно. Но чтобы Россия стала более договороспособной, нужно вернуться к принципу, провозглашенному самим Трампом – достижению мира через силу. И эта сила должна быть ориентирована на РФ. Прежде чем садиться за стол переговоров с хулиганом, нужно дать ему по морде", – считает Жмайло.

Он обратил внимание, что ситуация на передовой в пределах потенциальной демилитаризованной зоны существенно изменилась по сравнению с прошлым годом, а характер боевых действий стал совсем другим. Сейчас фронт плотно насыщен дронами, в том числе оптоволоконными. Украинские войска, где это возможно, организованно отступают, создавая так называемые "килзоны" на расстоянии 8–10 км, где противник уничтожается еще на подходе – даже если использует мотоциклы или гражданские автомобили.

Если украинцам удается вывести из строя вражескую бронетехнику, это свидетельствует о том, что она находится в пределах 3-8 км от позиций ВСУ. Именно на этом расстоянии ликвидируется до 80% ударного потенциала противника, а остальные добивают пехотные подразделения.

"Впрочем, не везде это удается. К примеру, в случае городских боев и плотной застройки – отойти не получится, потому что россияне понимают: в таких условиях они объективно проиграют. У них нет простора для маневра", – указал Жмайло.

В завершение эксперт подчеркнул, что до реализации подобной инициативы пока очень далеко, особенно учитывая реакцию Кремля, где уже заявили, что "ничего об этом не знают".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Путину встреча в Стамбуле . В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, затем можно встретиться.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что ключевая аудитория предстоящей встречи в Стамбуле – это Дональд Трамп. Эксперт обратил внимание на важный момент, когда Украина и европейские лидеры договорились координировать свои действия и выдвинули требования, что сначала 30 дней перемирия, а затем все остальное, России нужно было как-то ответить. И в Кремле придумали такой вариант, чтобы в глазах Трампа выглядеть положительно, заявив, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной и готова к остановке войны. Так что россияне выдвинули требования встречи в Турции. А уж Украина в лице Зеленского обыграла эту историю. Президент переориентировал эту историю на то, что готов к переговорам даже лично.