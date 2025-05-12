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Разведение войск на 30 километров от фронта: какой сценарий реалистичен

Ситуация на фронте кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, указывает аналитик

сегодня, 17:55
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Лиля Воробьева

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог выдвинул идею создания 30-километровой демилитаризованной зоны, которая будет находиться под общим контролем Украины и России. В то же время, как отметил в комментарии Главред соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, реализация такой инициативы невозможна без согласования со стороны России.

Разведение войск на 30 километров от фронта: какой сценарий реалистичен

Война на фронте (фото из открытых источников)

По мнению Жмайла, для оценки реалистичности подобного предложения, прежде всего, следует учитывать дипломатический контекст переговоров о прекращении боевых действий. Он напомнил, что ранее на Киев оказывалось серьезное давление со стороны США, в том числе с намеками на ответственность Украины за эскалацию конфликта. Хотя сейчас, по его словам, напряжение в двусторонних отношениях несколько снизилось.

"Фактически, только мы понимаем, что Россия сейчас не является договороспособной. Ее требования не отвечают реальным результатам "успехов" в войне против Украины. Со своей стороны мы сделали наибольшую уступку, когда согласились на фактическое замораживание линии боевого столкновения и возвращение наших территорий дипломатическим путем, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших военных и гражданского населения", – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что Украина уже пошла на сотрудничество по стратегически важным ресурсам, в частности, редкоземельным металлам, но исключительно в пределах четко определенных условий и без навязывания невыгодных обязательств. По его словам, несмотря на все сложности, украинской стороне удалось изменить подход США к некоторым вопросам.

"Еще один пример – 30-дневное прекращение огня в Саудовской Аравии. Американцы вышли с инициативой, мы сказали: "Хорошо, давайте пробовать". И чем это завершилось? Российская Федерация, как всегда, не сдержала договоренности", – отметил Жмайло.

Он также подчеркнул, что инициатива Келлога выглядит конструктивно и Украина формально ее поддерживает. Впрочем, в реальности никто не верит в искренность намерений России прекратить агрессию, поэтому США должны быстрее всего использовать все дипломатические инструменты влияния.

"Мы, конечно, за конструктив – в пределах разумного, без идиотизма типа заявлений "Крым – российский", когда не сработал "Овальный кабинет 2", а Рубио просто развернул самолет и улетел обратно. Но чтобы Россия стала более договороспособной, нужно вернуться к принципу, провозглашенному самим Трампом – достижению мира через силу. И эта сила должна быть ориентирована на РФ. Прежде чем садиться за стол переговоров с хулиганом, нужно дать ему по морде", – считает Жмайло.

Он обратил внимание, что ситуация на передовой в пределах потенциальной демилитаризованной зоны существенно изменилась по сравнению с прошлым годом, а характер боевых действий стал совсем другим. Сейчас фронт плотно насыщен дронами, в том числе оптоволоконными. Украинские войска, где это возможно, организованно отступают, создавая так называемые "килзоны" на расстоянии 8–10 км, где противник уничтожается еще на подходе – даже если использует мотоциклы или гражданские автомобили.

Если украинцам удается вывести из строя вражескую бронетехнику, это свидетельствует о том, что она находится в пределах 3-8 км от позиций ВСУ. Именно на этом расстоянии ликвидируется до 80% ударного потенциала противника, а остальные добивают пехотные подразделения.

"Впрочем, не везде это удается. К примеру, в случае городских боев и плотной застройки – отойти не получится, потому что россияне понимают: в таких условиях они объективно проиграют. У них нет простора для маневра", – указал Жмайло.

В завершение эксперт подчеркнул, что до реализации подобной инициативы пока очень далеко, особенно учитывая реакцию Кремля, где уже заявили, что "ничего об этом не знают".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Путину встреча в Стамбуле . В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Украинский президент ответил, что, прежде всего, РФ должна согласиться на прекращение огня с 12 мая, затем можно встретиться.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что ключевая аудитория предстоящей встречи в Стамбуле – это Дональд Трамп. Эксперт обратил внимание на важный момент, когда Украина и европейские лидеры договорились координировать свои действия и выдвинули требования, что сначала 30 дней перемирия, а затем все остальное, России нужно было как-то ответить. И в Кремле придумали такой вариант, чтобы в глазах Трампа выглядеть положительно, заявив, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной и готова к остановке войны. Так что россияне выдвинули требования встречи в Турции. А уж Украина в лице Зеленского обыграла эту историю. Президент переориентировал эту историю на то, что готов к переговорам даже лично.



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Источник: https://glavred.net/war/razvedenie-voysk-na-30-kilometrov-ot-fronta-nazvan-realistichnyy-scenariy-10663982.html
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