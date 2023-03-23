Разведчики рассказали, где Россия может начать новое наступление и как долго продлится война

Украинские и литовские разведчики убеждены, что российских ресурсов хватит еще на 2 года войны против Украины. Такое заявление сделал в интервью РБК-Украина представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Идет российско-украинская война (фото из открытых источников)

По его словам, оккупанты могут воевать еще в 2023-м и 2024-м годах.

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"Это — если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", — сказал он.

Но в ГУР не верят, что РФ сегодня удастся начать наступление еще по каким-то направлениям, кроме тех, где она уже активизировала свои силы с февраля. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях.

По мнению разведчика, возможности РФ этого не позволяют, ведь до сих пор не выполнены планы по захвату Донбасса.

Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях — это невозможно. Это опыт года войны. Херсонская и Запорожская области, Крым — там россияне готовятся к обороне. Мы это видим.А что касается тех направлений, которые вы назвали — это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", — ответил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский сенатор раскритиковал союзника США по НАТО. Сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес подверг резкой критике Турцию и ее политику по расширению НАТО, отношениям с Грецией и Кипром и нарушения прав человека. Американский политик считает, что подобная страна не имеет права получать современные самолеты от США.