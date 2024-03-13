Разведчики раскрыли причину, почему в России сейчас происходит «маленький траур»

Как отметил Андрей Юсов, в России очень болезненно воспринимают информацию о том, что Украина получит оружие от своих западных союзников.

Андрей Юсов

По его словам, каждое такое сообщение в Кремле воспринимают как "маленький траур". Кроме того, там считают, что если Киев получает оружие, значит, недорабатывают российские спецслужбы.

"Кто-то не получит повышения, награды и очередных звездочек",

– подчеркнул Юсов.

Как подчеркнул представитель разведки, агенты российских спецслужб работают над тем, чтобы не допустить предоставление Украине военной помощи. По его словам, в РФ очень внимательно следят за этой темой.

Как подчеркнул Юсов, российские спецслужбы пытаются на Западе проводить диверсии, чтобы расшатать международную коалицию, поддерживающую Украину. При этом разведчик подчеркнул, что у россиян это плохо получается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что ни поставки западного оружия Украине, ни отправка в нее военных западных стран не изменят ситуацию на поле боя и никак не помешают проведению так называемой "специальной военной операции".

Кроме того, известно, что недавно президентом Чехии Петером Павелом была создана так называемая "снарядная коалиция", которая собирала деньги для закупки для ВСУ необходимых боеприпасов. Как сообщил президент Чехии, ему удалось собрать необходимую сумму на приобретение 800 тыс. снарядов для Украины. Петер Павел предположил, что уже в ближайшие недели снаряды, приобретенные для Сил обороны за пределами Европейского Союза, начнут поступать в Украину.