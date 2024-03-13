logo

BTC/USD

73051.38

ETH/USD

3995.75

LTC/USD

96.18

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Разведчики раскрыли причину, почему в России сейчас происходит «маленький траур»
commentss НОВОСТИ Все новости

Разведчики раскрыли причину, почему в России сейчас происходит «маленький траур»

В России очень болезненно воспринимают любую информацию по поводу поставок Украине западного оружия, об этом в комментарии «Эспрессо» заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Это означает, что спецслужбы РФ плохо работают

сегодня, 17:43
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметил Андрей Юсов, в России очень болезненно воспринимают информацию о том, что Украина получит оружие от своих западных союзников.

Разведчики раскрыли причину, почему в России сейчас происходит «маленький траур»

Андрей Юсов

По его словам, каждое такое сообщение в Кремле воспринимают как "маленький траур". Кроме того, там считают, что если Киев получает оружие, значит, недорабатывают российские спецслужбы.

"Кто-то не получит повышения, награды и очередных звездочек",
– подчеркнул Юсов.

Как подчеркнул представитель разведки, агенты российских спецслужб работают над тем, чтобы не допустить предоставление Украине военной помощи. По его словам, в РФ очень внимательно следят за этой темой.

Как подчеркнул Юсов, российские спецслужбы пытаются на Западе проводить диверсии, чтобы расшатать международную коалицию, поддерживающую Украину. При этом разведчик подчеркнул, что у россиян это плохо получается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что ни поставки западного оружия Украине, ни отправка в нее военных западных стран не изменят ситуацию на поле боя и никак не помешают проведению так называемой "специальной военной операции".

Кроме того, известно, что недавно президентом Чехии Петером Павелом была создана так называемая "снарядная коалиция", которая собирала деньги для закупки для ВСУ необходимых боеприпасов. Как сообщил президент Чехии, ему удалось собрать необходимую сумму на приобретение 800 тыс. снарядов для Украины. Петер Павел предположил, что уже в ближайшие недели снаряды, приобретенные для Сил обороны за пределами Европейского Союза, начнут поступать в Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-malenkiy-traur-u-kremli-yusov-pro-viyskovu-dopomogu-ukraini
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости