

















Как передает портал "Комментарии", бойцы Главного управления разведки обнародовали видео с результатами боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

"Бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков", – говорится в сообщении.

В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.

Также под огонь ГУР попали огневые позиции и укрытия врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинский танк Leopard 1A5, который ВСУ получили от Дании, выстоял во время атаки восьми российских беспилотников, доказывая эффективность дополнительной брони. Только потом россияне вывели его из строя ударами еще тремя дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

СМИ пишут, российские пропагандисты распространили видео с этой атаки, пытаясь продемонстрировать успех, однако результаты вряд ли являются поводом для гордости. Хотя потеря Leopard 1A5 является болезненной для Украины, тот факт, что машина выдержала столько ударов, свидетельствует о надежности дополнительной брони. 40-тонный Leopard 1A5, оснащенный 105-миллиметровой пушкой, известен своей маневренностью и точностью. Однако его слабым местом всегда была броня: базовая толщина защиты составляет всего 70 мм, что значительно уступает более современному Leopard 2A4.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие шансы у ВСУ удержать Покровск: если город падет, куда выдвинутся оккупанты.







