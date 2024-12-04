Разведчик насторожил прогнозом: что произойдет после "заморозки" войны

Наивно полагать, что после "заморозки" войны наступит мир, о котором все так мечтают. Риск того, что российские войска вновь попытаются вторгнуться на территорию Украины будет всегда. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Украинскому Радио озвучил офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Андрей Мельник (позывной "Фаворит").

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Что касается прекращения войны, то я в это не очень верю, потому что, имея такого соседа, если даже и будет какая-то "заморозка" войны на время когда-то, то я уверен, что через некоторое время это все снова повторится, и мы будем таким себе "вторым Израилем". То есть, у нас всегда будет угроза повторных наступлений", — заявил боец.

По его словам, украинцам нужно быть готовыми к негативному сценарию.

Военный считает, что заморозка войны однозначно приведет к тому, что военные останутся на тех же позициях. Они никуда не уйдут. То есть, будет что-то похожее на АТО, только с огромнейшей линией фронта. И через некоторое время Россия все равно совершит повторное нападение, уверен разведчик.

Он советует украинцам быть готовыми к тому, что боевые действия в один момент вновь возобновятся.

Отметим, в этом же интервью Андрей Мельник рассказал, что страна-агрессор точно потеряла глобальный потенциал, чтобы наступать на всех направлениях фронта в Украине в один момент.

По его словам, наступать одновременно на ряде направлений не может и Украина.

Представитель ГУР считает, что сейчас Украине стоит занять такую позицию, что метр за метром возвращать свои территории, наступая там, где это возможно и благоприятное время.