Страна-агрессор точно потеряла глобальный потенциал, чтобы наступать на всех направлениях фронта в Украине в один момент. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью Украинскому Радио рассказал офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Андрей Мельник (исковой "Фаворит").

Российские войска. Фото: из открытых источников

""Есть понимание, что у них достаточно много человеческого ресурса. Но, как показывает практика, и мы видим, что они уже привлекают военнослужащих из других стран. Поэтому они тоже устают, и такого глобального потенциала, чтобы проводить наступательные действия по всем направлениям, у них сейчас точно нет. То есть, у них есть какие-то приоритетные направления, а на всех остальных они не могут постоянно наступать. Нет у них такого ресурса сегодня", — отметил представитель ГУР.

По его словам, наступать одновременно на ряде направлений не может и Украина.

Представитель ГУР считает, что сейчас Украине стоит занять такую позицию, что метр за метром возвращать свои территории, наступая там, где это возможно и благоприятное время.

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Также издание "Комментарии" сообщало — личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения в Хомс. На помощь в ближневосточную страну Кремль решил послать наемников из "частных военных компаний". О опрокидывании военных, задействованных в войне против Украины, пока ничего не сообщается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



