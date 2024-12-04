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Кравцев Сергей
Страна-агрессор точно потеряла глобальный потенциал, чтобы наступать на всех направлениях фронта в Украине в один момент. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью Украинскому Радио рассказал офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Андрей Мельник (исковой "Фаворит").
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, наступать одновременно на ряде направлений не может и Украина.
Представитель ГУР считает, что сейчас Украине стоит занять такую позицию, что метр за метром возвращать свои территории, наступая там, где это возможно и благоприятное время.
Читайте на портале "Комментарии" — враг имеет два приоритетных направления: Зеленский заслушал доклад Сырского о фронте.
Также издание "Комментарии" сообщало — личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения в Хомс. На помощь в ближневосточную страну Кремль решил послать наемников из "частных военных компаний". О опрокидывании военных, задействованных в войне против Украины, пока ничего не сообщается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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